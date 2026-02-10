  1. Clients Privés
«Cette décision me brise le coeur» Un casque avec des photos d'athlètes tués par la Russie fait polémique !

ATS

10.2.2026 - 07:07

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a justifié le port aux JO 2026 par le porte-drapeau de son pays, Vladislav Heraskevych, d'un casque arborant des photos d'athlètes tués par la Russie.

Le casque de Vladyslav Heraskevych fait polémique.
Le casque de Vladyslav Heraskevych fait polémique.
ATS

Keystone-SDA

10.02.2026, 07:07

10.02.2026, 08:10

Vladislav Heraskevych a pris part lundi à Cortina à un entraînement de skeleton avec sur la tête un casque gris portant les images sérigraphiées de plusieurs de ses compatriotes morts à la guerre, avant selon lui de se voir interdire de le porter.

«Cette décision me brise le coeur. J'ai le sentiment que le Comité international olympique (CIO) trahit des athlètes qui ont fait partie du mouvement olympique en ne leur permettant pas d'être honorés là où ils ne pourront plus jamais se produire», a-t-il écrit sur Instagram.

«Son casque arbore les portraits de nos athlètes qui ont été tués par la Russie», a pour sa part écrit sur Telegram Volodymyr Zelensky, qui salue l'initiative. «Le patineur artistique Dmytro Sharpar, tué au combat près de Bakhmut; Yevhen Malyshev, un biathlète de 19 ans tué par les occupants près de Kharkiv; et d'autres athlètes ukrainiens dont la vie a été emportée par la guerre menée par la Russie.»

Le CIO ne s'est pas exprimé sur cet incident à ce stade mais la charte olympique bannit en principe les manifestations jugées «politiques».

Avenir des JO. «Nous aurons à mener des conversations difficiles»

Avenir des JO«Nous aurons à mener des conversations difficiles»

Appel

Pour Volodymyr Zelensky, Vladislav Heraskevych a «rappelé au monde le prix de notre lutte. Cette vérité ne peut être gênante, inappropriée ou qualifiée de +manifestation politique lors d'un événement sportif+».

Evoquant des précédents «où le CIO a autorisé de tels hommages», Heraskevych a annoncé faire appel. «Nous préparons un recours officiel auprès du CIO et lutterons pour pouvoir participer à la compétition avec ce casque», a-t-il souligné.

La délégation ukrainienne aux Jeux de Milan-Cortina comporte 46 athlètes. Treize athlètes russes participent pour leur part sous bannière neutre, une sanction imposée par le CIO après l'invasion de l'Ukraine par Moscou quelques semaines après les derniers Jeux olympiques d'hiver à Pékin en 2022.

Archive sur les JO

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Vous vous demandez où auront lieu les Jeux d’hiver ? Découvrez les sites olympiques de Milan, répartis entre la ville et les régions alpines, où se dérouleront les principales compétitions.

15.01.2026

