Un «chien fou» qui fait la vache et un «Dogg» qui rend chèvres les Suissesses

Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants des JO de Milan-Cortina dans la gazette des Jeux.

Malorie Blanc espère rentrer de ses premiers Jeux les valises pleines de pin’s (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Un pin's Snoop Dogg convoité

Snoop Dogg est omniprésent à Cortina. Le rappeur américain a même parfois volé la vedette aux athlètes, par exemple lorsqu'il est apparu avec une tenue aux couleurs du drapeau américain lors d'une compétition de curling mixte. Fan de sport, Snoop Dogg est capitaine d'honneur de l'équipe olympique américaine. Il semblerait qu'il existe un pin's spécial à l'effigie de la superstar, que les skieuses Malorie Blanc et Janine Schmitt ont cherché en vain jusqu'à vendredi soir. Les deux athlètes se livrent à un petit duel pour savoir qui en obtiendra le plus.

Franjo von Allmen, le champion du Simmental

Lors des célébrations, le champion olympique de descente Franjo von Allmen a imaginé quelque chose de spécial: il a formé des cornes avec ses doigts au-dessus de sa tête. Le Bernois de 24 ans a ensuite expliqué que ce geste était un clin d'oeil à sa région natale. «Le Simmental est connu pour ses vaches», a-t-il déclaré, sans confirmer si ce geste allait devenir sa nouvelle marque de fabrique.

Expulsion à 14 heures

220 euros: c'est la somme qui est demandée pour obtenir un billet dans les tribunes des épreuves olympiques de ski à Bormio. Selon les médias, ces prix élevés auraient dissuadé plus d'un fan club à faire le déplacement. Mais pas tous: un groupe s'est fait remarquer après la descente de samedi. Ce n'est pas étonnant, puisque «leur» Franjo von Allmen avait gagné. La fête s'est donc poursuivie longtemps dans les tribunes, jusqu'à ce que la sécurité en ait assez. À 14 heures, alors que von Allmen était encore occupé à donner des interviews à la télévision, les fêtards ont dû quitter les lieux. La fête a probablement continué dans le village.