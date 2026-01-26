  1. Clients Privés
JO 2026 Un cinquième rendez-vous olympique pour Lindsey Vonn

Arthur Rappaz

26.1.2026

La skieuse Lindsey Vonn et six autres athlètes vont disputer leurs cinquièmes Jeux olympiques dans une délégation américaine forte de 232 membres, annoncée lundi, à quelques jours de l'ouverture des JO-2026 à Milan Cortina (6-22 février).

Agence France-Presse

26.01.2026, 21:57

Le Comité olympique américain (USOPC) a dévoilé une liste record de sportifs retenus pour les Jeux, dont 98 disposent déjà d'une expérience olympique.

Descente de Zauchensee. Lindsey Vonn triomphe, une Suissesse inattendue étonne

Descente de ZauchenseeLindsey Vonn triomphe, une Suissesse inattendue étonne

A 41 ans, Lindsey Vonn, très performante pour son retour sur les épreuves de vitesse depuis le début de saison, tentera d'aller chercher une quatrième médaille olympique. Elle avait remporté l'or en descente et le bronze en Super G en 2010 à Vancouver, et le bronze en descente en 2018 à Pyeongchang.

Ski alpin. A 41 ans, Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO

Ski alpinA 41 ans, Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO

Mais dans la délégation américaine, la skieuse n'est pas la seule à disposer d'une grosse expérience aux Jeux: les bobbeuses Elana Meyers Taylor (3 médailles d'argent et deux bronze aux JO) et Kaillie Humphries (3 fois championne olympique), le patineur artistique Evan Bates, la hockeyeuse Hilary Knight et les snowboarders Nick Baumgartner et Faye Thelen disputeront à Milan Cortina leurs cinquièmes JO.

De 15 à 54 ans

Au total 33 athlètes américains ont déjà été médaillés aux Jeux, dont Humphries, trois fois médaillée d'or, tandis que la skieuse Mikaela Shiffrin et la snowboardeuse Chloe Kim comptent chacune deux titres olympiques.

La délégation inclut le hockeyeur Seth Jones, alors que celui-ci est blessé et a dû déclarer forfait. Mais il avait été convoqué initialement et l'USOPC le considère comme un membre de la délégation.

Slalom de Flachau. Les Américaines font la loi, Rast et Holdener en embuscade

Slalom de FlachauLes Américaines font la loi, Rast et Holdener en embuscade

Celle-ci compte 115 femmes et 117 hommes, la plus jeune étant la freestyleuse Abby Winterberger, 15 ans, et le plus âgé le curleur Rich Ruohonen, 54 ans.

Le précédent record était une équipe américaine de 228 athlètes, en 2018 à Pyeongchang.

