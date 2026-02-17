Romy Tschopp ne participera pas aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina (6-15 mars). La snowboardeuse s'est blessée à l'épaule fin novembre et ne sera pas remise à temps, a annoncé Swiss Paralympic mardi.

Romy Tschopp ne participera pas aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Tschopp a fait une chute lors de l'étape de Coupe du monde de Landgraaf, aux Pays-Bas. Elle a été opérée, mais sa convalescence prend plus de temps que prévu. «C'est un coup de poignard dans le cœur. Mais ma santé passe avant tout», a déclaré Tschopp, citée dans le communiqué de Swiss Paralympic. En 2022, elle était devenue la première snowboardeuse suisse à participer aux Jeux paralympiques.