  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Jeux paralympiques 2026 La snowboardeuse Romy Tschopp doit déclarer forfait

ATS

17.2.2026 - 11:50

Romy Tschopp ne participera pas aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina (6-15 mars). La snowboardeuse s'est blessée à l'épaule fin novembre et ne sera pas remise à temps, a annoncé Swiss Paralympic mardi.

Romy Tschopp ne participera pas aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina.
Romy Tschopp ne participera pas aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.02.2026, 11:50

Tschopp a fait une chute lors de l'étape de Coupe du monde de Landgraaf, aux Pays-Bas. Elle a été opérée, mais sa convalescence prend plus de temps que prévu. «C'est un coup de poignard dans le cœur. Mais ma santé passe avant tout», a déclaré Tschopp, citée dans le communiqué de Swiss Paralympic. En 2022, elle était devenue la première snowboardeuse suisse à participer aux Jeux paralympiques.

Les plus lus

Un journaliste de la RTS dans la tourmente pour ses propos sur un athlète israélien
La Suisse fait le job contre l’Italie et valide son billet pour les quarts
«L'esprit du curling est mort» : rififi sur la glace de Cortina
Ce que l’on sait des liens multiples et opaques entre Epstein et la Russie
McGrath sur son énorme craquage : «C'était une expérience surréaliste»
Risque d'avalanches en Valais : situation tendue, trafic perturbé