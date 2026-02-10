Un duo autrichien en or, Shiffrin et les Suissesses se liquéfient

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski alpin Un duo autrichien en or, Shiffrin et les Suissesses se liquéfient

Gregoire Galley

10.2.2026

L'Autriche a remporté le combiné par équipe féminin à Cortina mardi grâce à la paire Ariane Rädler/Katharina Huber. Jasmine Flury et Wendy Holdener ont terminé 6es.

Mélanie Meillard a été éliminée en slalom.
Mélanie Meillard a été éliminée en slalom.
ats

Keystone-ATS

10.02.2026, 14:54

10.02.2026, 17:58

Surprise dans les Dolomites, alors que l'on imaginait Mikaela Shiffrin profiter de la belle manche en descente de sa coéquipière Breezy Johnson pour s'adjuger le titre olympique, la plus grande skieuse de l'histoire n'a pas réussi une manche parfaite. Pire, le duo champion du monde à Saalbach a terminé 4e. L'honneur américain est sauf grâce à Jacqueline Wiles et Paula Moltzan, 3es. L'argent est allé aux Allemandes Kira Weidle-Winkelmann/Emma Aicher, 2es à 0''05.

Les meilleures Suissesses ont donc été Jasmine Flury et Wendy Holdener (6es). 13e à 1''54 au terme de la descente, le duo a pu compter sur une Wendy Holdener toujours à l'aise dans les grands rendez-vous. La skieuse d'Unteriberg n'a logiquement pas pu créer de trop gros écarts sur une manche de slalom somme toute assez facile. Elle se consolera avec le deuxième meilleur chrono sur le slalom, à 0''03 d'Aicher. Wendy Holdener aurait quand même voulu mieux faire pour elle, mais aussi pour sa coéquipière: «J'ai dit que nous avions entraîné toutes les situations, sauf les pistes molles, mais ça on sait le faire (elle rit). J'ai essayé de mettre des sentiments dans mon ski.»

Rast ne s'est pas beaucoup amusée

Jasmine Flury avait de son côté quelques regrets par rapport à la descente: «Hier déjà, j'étais ravie de pouvoir disputer cette épreuve par équipe avec elle. Je me sentais bien et j'aurais aimé lui donner plus d'avance. Il y avait du mieux par rapport à la descente, mais à la réception d'un saut j'ai senti une douleur et après, ça n'allait plus aussi bien. Lors de la dernière course, j'avais perdu un ongle au pied droit. Heureusement aujourd'hui, celui du pied gauche est toujours là (elle rit).»

Placé juste devant Flury/Holdener après la descente, le binôme Suter/Rast n'a pas réalisé d'exploit en terminant au 9e rang. Mais la Valaisanne a pris la 3e place du slalom. Quand on connaît les préférences de la skieuse de Vétroz, on imagine que ce parcours ne lui a pas procuré tant de sensations: «C'est plutôt court et plat et franchement pas très passionnant, pour être honnête. Ma foi nous devons travailler avec ce que nous avons. Mais il me faut trouver des solutions pour aller plus vite d'ici la semaine prochaine et le slalom.» Wendy Holdener a elle aussi apprécié de pouvoir se tester sur cette pente.

Christen, Meillard et Vlhova éliminées

Les deux autres teams de Swiss-Ski ont connu l'élimination. Associée à Delia Durrer, Eliane Christen a pris tous les risques lors de sa manche de slalom. Des risques qui n'ont pas payé alors qu'elle avait 0''74 d'avance sur le temps d'Huber après les deux premiers secteurs. Issue identique pour le duo Schmitt/Meillard. La skieuse d'Hérémence a manqué une porte alors qu'elle était à l'attaque.

«J'ai tellement hâte». Blessée depuis deux ans, Petra Vlhova va faire son retour... aux JO !

«J'ai tellement hâte»Blessée depuis deux ans, Petra Vlhova va faire son retour... aux JO !

Ce slalom du combiné fut également l'occasion de revoir Petra Vlhova, de retour après deux ans d'absence. La technicienne slovaque n'a pas terminé sa manche après avoir enfourché, mais de la retrouver à ce niveau est déjà une victoire. Elle sera également au départ du slalom mercredi prochain.

Archive sur les JO

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver n’ont cessé d’évoluer. Nouveaux sports, disciplines disparues, et innovations spectaculaires : retour sur l’évolution des JO d’hiver.

27.01.2026

Les plus lus

Affaire Høiby: un témoignage glaçant devant le tribunal d’Oslo
Après Lindsey Vonn, une autre descendeuse gravement blessée
Andri Ragettli en larmes après sa 4e place : «Mon monde s’écroule»
Réclamation officielle : tollé autour du revêtement du podium
Adieu mini-ketchup et dosette crème à café: la Suisse bientôt concernée ?
Un duo autrichien en or, Shiffrin et les Suissesses se liquéfient