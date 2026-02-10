Un duo autrichien en or, Shiffrin et les Suissesses se liquéfient

L'Autriche a remporté le combiné par équipe féminin à Cortina mardi grâce à la paire Ariane Rädler/Katharina Huber. Jasmine Flury et Wendy Holdener ont terminé 6es.

Mélanie Meillard a été éliminée en slalom. ats

Keystone-ATS Gregoire Galley

Surprise dans les Dolomites, alors que l'on imaginait Mikaela Shiffrin profiter de la belle manche en descente de sa coéquipière Breezy Johnson pour s'adjuger le titre olympique, la plus grande skieuse de l'histoire n'a pas réussi une manche parfaite. Pire, le duo champion du monde à Saalbach a terminé 4e. L'honneur américain est sauf grâce à Jacqueline Wiles et Paula Moltzan, 3es. L'argent est allé aux Allemandes Kira Weidle-Winkelmann/Emma Aicher, 2es à 0''05.

Les meilleures Suissesses ont donc été Jasmine Flury et Wendy Holdener (6es). 13e à 1''54 au terme de la descente, le duo a pu compter sur une Wendy Holdener toujours à l'aise dans les grands rendez-vous. La skieuse d'Unteriberg n'a logiquement pas pu créer de trop gros écarts sur une manche de slalom somme toute assez facile. Elle se consolera avec le deuxième meilleur chrono sur le slalom, à 0''03 d'Aicher. Wendy Holdener aurait quand même voulu mieux faire pour elle, mais aussi pour sa coéquipière: «J'ai dit que nous avions entraîné toutes les situations, sauf les pistes molles, mais ça on sait le faire (elle rit). J'ai essayé de mettre des sentiments dans mon ski.»

Rast ne s'est pas beaucoup amusée

Jasmine Flury avait de son côté quelques regrets par rapport à la descente: «Hier déjà, j'étais ravie de pouvoir disputer cette épreuve par équipe avec elle. Je me sentais bien et j'aurais aimé lui donner plus d'avance. Il y avait du mieux par rapport à la descente, mais à la réception d'un saut j'ai senti une douleur et après, ça n'allait plus aussi bien. Lors de la dernière course, j'avais perdu un ongle au pied droit. Heureusement aujourd'hui, celui du pied gauche est toujours là (elle rit).»

Placé juste devant Flury/Holdener après la descente, le binôme Suter/Rast n'a pas réalisé d'exploit en terminant au 9e rang. Mais la Valaisanne a pris la 3e place du slalom. Quand on connaît les préférences de la skieuse de Vétroz, on imagine que ce parcours ne lui a pas procuré tant de sensations: «C'est plutôt court et plat et franchement pas très passionnant, pour être honnête. Ma foi nous devons travailler avec ce que nous avons. Mais il me faut trouver des solutions pour aller plus vite d'ici la semaine prochaine et le slalom.» Wendy Holdener a elle aussi apprécié de pouvoir se tester sur cette pente.

Christen, Meillard et Vlhova éliminées

Les deux autres teams de Swiss-Ski ont connu l'élimination. Associée à Delia Durrer, Eliane Christen a pris tous les risques lors de sa manche de slalom. Des risques qui n'ont pas payé alors qu'elle avait 0''74 d'avance sur le temps d'Huber après les deux premiers secteurs. Issue identique pour le duo Schmitt/Meillard. La skieuse d'Hérémence a manqué une porte alors qu'elle était à l'attaque.

Ce slalom du combiné fut également l'occasion de revoir Petra Vlhova, de retour après deux ans d'absence. La technicienne slovaque n'a pas terminé sa manche après avoir enfourché, mais de la retrouver à ce niveau est déjà une victoire. Elle sera également au départ du slalom mercredi prochain.

Archive sur les JO