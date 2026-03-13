Lors de l'antépénultième jour des Paralympiques, la Suisse a décroché ses 4 et 5e médaille. Et ce sont deux histoires particulières qui ont été écrites.

Fabrice von Grünigen avec le drapeau suisse dans l'aire d'arrivée. KEYSTONE

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Quasiment simultanément, à quelques encablures l'un de l'autre, deux Suisses ont exulté. Robin Cuche, quand il a obtenu l'argent en géant, et le snowboardeur Fabrice von Grünigen, lorsqu'il a reçu sa médaille d'argent en banked slalom.

Objectif : trois médailles

Robin Cuche n'a pas raté son coup. Une fois encore, le Neuchâtelois est allé chercher du métal à Cortina. Il a du même coup rempli son grand objectif. Un objectif qu'il n'avait communiqué qu'à ses proches. Après la descente, Cuche avait dit: «J'ai toujours parlé d'un podium comme objectif. Mais je ne voulais que l'or.» Après sa troisième médaille en quatre courses, le champion paralympique de descente et de Super-G a complété: «L'objectif était trois médailles. L'une d'elles devait être en or.»

Il n'avait pas vraiment voulu en parler à l'avance pour ne pas se mettre davantage de pression. «Je ne suis pas du genre à dire que je veux cinq médailles d'or. Je sais que les autres skient bien aussi.» Ceci dit, Cuche ne classe pas tout à fait l'argent au même niveau que l'or. «Mais ce matin, j'aurais immédiatement signé, concède-t-il. Trois médailles, c'est fou.»

Du creux au sommet

Pour Fabrice von Grünigen, le snowboardeur du Saanenland, ces premiers Paralympiques furent un grand huit émotionnel. Parce que tout a commencé par un coup dur pour le jeune athlète de 24 ans. Il est tombé à l'entraînement le jour de la cérémonie d'ouverture. Et en raison d'une commotion, il a été contraint de déclarer forfait pour le snowboardcross.

«Ce n'était pas simple. Bien sûr, on sait que ça peut arriver. Mais c'est dommage que ce soit arrivé ici», a expliqué von Grünigen, qui préfère le snowboardcross au banked slalom. «La médaille est comme une couronne pour moi. Mais revenir après cette chute, rien que pour ça, j'aurais déjà été très fier de moi.» Le Bernois n'a pas encore réalisé ce qu'il a accompli. «Je laisse juste les choses arriver pour le moment», conclut-il.