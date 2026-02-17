Un journaliste de la RTS dans la tourmente pour ses propos sur un athlète israélien

Le bobeur Adam Edelman a estimé impossible «de donner crédit» au commentaire d'un journaliste de la chaîne suisse RTS qui a remis en question lundi la présence du sportif israélien aux JO lors du passage du bob à 2 à Cortina, déclenchant une polémique.

🇨🇭🇮🇱 Un commentateur suisse lors du passage de l’équipe israélienne de bobsleigh lors des #JO2026 : "Adam Edelman qui s’auto-définit sioniste jusqu’à la moelle. Il a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux en faveur du génocide à Gaza. On rappelle que «génocide» c’est… pic.twitter.com/mffhDiPvtg — Mediavenir (@Mediavenir) February 16, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

«Edelman, première participation aux Jeux olympiques, qui s’autodéfinit sioniste jusqu’à la moelle, je le cite», a lancé d'entrée le commentateur suisse au moment du départ du bob à 2 israélien composé d'Adam Edelman et de Menachem Chen.

Il a ensuite poursuivi en évoquant les «messages sur les réseaux sociaux» postés par l'athlète «en faveur du génocide à Gaza. On rappelle que génocide, c'est le terme employé par la commission d’enquête de l'ONU sur la région».

Une commission mandatée par l'ONU et plusieurs ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, accuse Israël de perpétrer un génocide à Gaza. Israël qualifie ces allégations de «mensongères» et d'«antisémites».

Le journaliste a également rappelé les propos du sportif qui «avait notamment dit de l'intervention militaire israélienne qu’elle était, je cite, la guerre la plus moralement juste de l’histoire». «On peut donc s'interroger sur sa présence ici à Cortina durant ces Jeux», a poursuivi le journaliste.

Adam Edelman a ensuite réagi sur ses réseaux sociaux, en expliquant être «au courant de la diatribe que le commentateur a lancée (...) à l’encontre de l’équipe».

«Shul Runnings (le surnom des Israéliens au bobsleigh, ndlr) est une équipe composée de six Israéliens fiers d’avoir atteint le niveau olympique. Nous n’avons pas d’entraîneur. Pas de programme ambitieux. Juste un rêve, de la détermination et une fierté inébranlable envers ceux que nous représentons», a-t-il écrit.

«Nous travaillons ensemble pour atteindre un objectif incroyable et le dépasser, a-t-il poursuivi. Parce que c'est ce que font les Israéliens. Je pense qu’il est impossible d’être témoin de cela et de donner crédit à ce commentaire», a-t-il ajouté.

Interrogé mardi matin sur cette affaire, le porte-parole du CIO Mark Adams a estimé que ce qui concernait «les commentaires spécifiques d'un commentateur, c'est une question qui concerne le diffuseur.»

Jointe par l'AFP mardi dans la matinée, la RTS n'a pas immédiatement réagi.