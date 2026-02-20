Choc violent et patin dans l’œil : vive inquiétude pour une coureuse

La Polonaise Kamila Sellier, qui participait aux quarts de finale du 1500 m en short-track vendredi aux JO de Milan Cortina, a été victime d'un accident effrayant, touchée au visage par la lame du patin d'une autre concurrente et a dû être évacuée sur une civière.

Kamila Sellier à gauche et Arianna Fontana à droite ont chuté lors de la course.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Lors du sixième quart de finale, à cinq tours de l'arrivée, la short-trackeuse de 25 ans a chuté dans un virage et a alors reçu un coup de patin accidentel au niveau de l'oeil gauche.

La course a été immédiatement interrompue le temps que Sellier soit évacuée sur une civière, et l'Américaine Kristen Santos-Griswold, jugée responsable de l'accident, a été disqualifiée.

La course a ensuite redémarré avec les quatre concurrentes encore en lice, dont la star italienne Arianna Fontana.