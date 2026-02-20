Choc violent et patin dans l’œil : vive inquiétude pour une coureuse

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Patinage de vitesse Choc violent et patin dans l’œil : vive inquiétude pour une coureuse

Arthur Rappaz

20.2.2026

La Polonaise Kamila Sellier, qui participait aux quarts de finale du 1500 m en short-track vendredi aux JO de Milan Cortina, a été victime d'un accident effrayant, touchée au visage par la lame du patin d'une autre concurrente et a dû être évacuée sur une civière.

Kamila Sellier à gauche et Arianna Fontana à droite ont chuté lors de la course.
Kamila Sellier à gauche et Arianna Fontana à droite ont chuté lors de la course.

Agence France-Presse

20.02.2026, 23:01

20.02.2026, 23:44

Lors du sixième quart de finale, à cinq tours de l'arrivée, la short-trackeuse de 25 ans a chuté dans un virage et a alors reçu un coup de patin accidentel au niveau de l'oeil gauche.

La course a été immédiatement interrompue le temps que Sellier soit évacuée sur une civière, et l'Américaine Kristen Santos-Griswold, jugée responsable de l'accident, a été disqualifiée.

La course a ensuite redémarré avec les quatre concurrentes encore en lice, dont la star italienne Arianna Fontana.

Les plus lus

Trump contre-attaque après la décision de la Cour suprême
Des congères de 4 mètres aux Diablerets – Une avalanche frappe un restaurant à Morgins
Choc violent et patin dans l’œil : vive inquiétude pour une coureuse
Trump dit avoir signé un décret avec de nouveaux droits de douane
Fortes chutes de neige en Autriche : quatre morts et des perturbations du trafic
Le Canada venge la Suisse : la Finlande surprise à 36 secondes de la sirène