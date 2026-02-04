Les sociétés nationales de loterie sont les principaux soutiens de la délégation suisse aux Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février). La Loterie romande et Swisslos ont alloué 62 millions de francs à Swiss Olympic en 2025.

Keystone-SDA ATS

Cette somme issue des bénéfices des jeux de loterie et des paris sportifs représente plus de la moitié du budget de Swiss Olympic, selon un communiqué de la Loterie romande publié mercredi. Cette dernière se dit «particulièrement fière de contribuer au développement du sport d'élite et au rayonnement du sport suisse sur la scène internationale».

La Loterie romande précise que ce soutien bénéficie aux 87 fédérations sportives membres de Swiss Olympic. Une partie est également reversée à la Fondation de l'Aide Sportive Suisse, à la Fondation Swiss Sport Integrity et à la Haute école fédérale du sport de Macolin.