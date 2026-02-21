  1. Clients Privés
JO 2026 - Aerials Un trio magique offre une nouvelle médaille à la Suisse !

Gregoire Galley

21.2.2026

La moisson suisse se poursuit dans ces JO 2026. Lina Kozomara, Pirmin Werner et Noé Roth se sont parés d'argent dans le concours par équipe mixte d'Aerials pour offrir une 18e médaille à la délégation helvétique, la 19e si l'on tient compte de celle qu'obtiendront les curleuses du CC Arau dimanche.

Lina Kozomara, Pirmin Werner (au centre) et Noé Roth se sont parés d'argent.
Lina Kozomara, Pirmin Werner (au centre) et Noé Roth se sont parés d'argent.
ats

Keystone-ATS

21.02.2026, 12:14

21.02.2026, 13:28

Le trio helvétique semblait pourtant avoir perdu tout espoir dès le passage des sept représentantes féminines en première manche. Lina Kozomara a fini par chuter à l'atterrissage pour n'obtenir que 48,72 points et placer son équipe en 7e et dernière position. Mais ses deux compères ont parfaitement redressé la barre.

Et le scenario s'est répété en deuxième manche (top 4) - pour laquelle la Suisse s'était qualifiée de justesse -, la Zurichoise de 20 ans se contentant même de 44,37 points. Mais Pirmin Werner (123,00 points) et le vice-champion olympique individuel Noé Roth (129,54 points) ont sorti le grand jeu sur leurs deux derniers sauts.

Médaillé de bronze lors des Mondiaux 2025 en Engadine, le trio a aussi profité des malheurs de ses rivaux pour se hisser sur la boîte. Dernier représentant de l'Australie, seul pays alignant deux femmes et non deux hommes samedi, Reilly Flanagan n'a obtenu que 95,88 points pour voir son équipe échouer à 40 points de la Suisse.

Et le Chinois Li Tianma n'a pas non plus tenu le choc sur son ultime saut, son équipe terminant 3e à plus de 17 points de la Suisse. Les Etats-Unis n'ont en revanche pas failli, Christopher Lillis assurant un dernier saut d'excellente facture pour offrir l'or à son équipe avec une marge de plus de 28 points sur la Suisse.

