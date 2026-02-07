  1. Clients Privés
JO 2026 - Curling Le revers de trop pour les époux Schwaller ?

ATS

7.2.2026 - 11:53

Yannick et Briar Schwaller-Hürlimann ont subi samedi matin leur troisième défaite en cinq matches dans le tournoi olympique de double mixte. Le duo suisse s'est incliné 13-7 devant la Suède.

Yannick et Briar Schwaller-Hürlimann sont en plein doute.
Yannick et Briar Schwaller-Hürlimann sont en plein doute.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.02.2026, 11:53

07.02.2026, 12:30

Ce revers est peut-être celui de trop pour les époux Schwaller dans l'optique d'une place en demi-finales et de la lutte pour les médailles. Ils n'auront quasiment plus le droit à l'erreur dans leurs quatre dernières parties, à commencer par celle programmée samedi à 19h05 face aux Tchèques.

Menés 3-1 par Isabella Wranaa et son frère Rasmus après trois ends, les Schwaller ont semblé en mesure de gagner lorsqu'ils ont réussi un coup de quatre pour mener 5-3 après quatre manches. La Suède a cependant répliqué en réussissant quatre points dans la foulée, forçant la décision avec un coup de trois dans le septième end.

