Une alliance perdue, une Rolex et des diamants volés et un wagon de préservatifs

Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants de Paris 2024 dans la gazette des Jeux.

ATS

Tamberi perd son alliance

Le porte-drapeau de l'équipe olympique italienne, Gianmarco Tamberi, a perdu son alliance dans la Seine pendant la cérémonie d'ouverture. Le sauteur en hauteur faisait partie des sportifs les plus endiablés sur le bateau de la délégation transalpine. Avec toute cette agitation et sous une pluie battante, son alliance a glissé de son doigt et est tombée dans l'eau. Le champion olympique de 2021 s'est ensuite excusé auprès de sa femme Chiara Bontempi: «Je suis désolé, ma chérie, je suis tellement désolé». Mais Tamberi a su tirer du bon de cette perte: «Espérons que ce soit de bon augure pour rentrer chez nous avec une plus grosse médaille d'or.»

Gourmets britanniques

Paris peut être considéré comme l'Olympe de la haute gastronomie, mais les sportifs britanniques ne sont visiblement pas ravis de la nourriture française servie au village olympique. «Les athlètes se voient servir de la viande crue», a dénoncé Andy Anson, chef de la British Olympic Association, dans le journal «The Times», peut-être par ignorance de la préférence française pour le tartare et les steaks saignants. «Il n'y a pas non plus assez d'œufs et de poulet», s'est plaint Anson. Les médias britanniques ont rapporté que certains sportifs britanniques se procuraient déjà ailleurs de la nourriture à emporter. Un cuisinier britannique supplémentaire serait également déjà en service pour approvisionner l'équipe britannique.

Attention aux voleurs !

Les pickpockets n'épargnent pas non plus les célébrités, la légende du football brésilien Zico en a fait le constat à Paris. Selon ses propres dires, l'homme de 71 ans s'est fait voler un sac au contenu précieux (des bijoux et du liquide, pour un montant de 500'000 euros) en marge des Jeux olympiques. Zico, qui se trouve à Paris sur invitation de l'équipe olympique brésilienne, a déposé plainte, a confirmé le parquet de Paris.

Selon un rapport du journal «Le Parisien», le porte-documents lui a été dérobé dans un taxi. Les escrocs seraient au nombre de deux: pendant qu'un des voleurs distrayait le chauffeur, le second aurait dérobé le sac par une fenêtre ouverte.

240'000 préservatifs

Les Jeux olympiques dans la ville de l'amour: une affaire pétillante. C'est aussi l'avis du fabricant français de contraceptifs qui a été chargé d'équiper le village des athlètes avec les produits correspondants. Il a mis à disposition pas moins de 240'000 préservatifs et autres moyens de contraception.

Les préservatifs fabriqués principalement en Malaisie et emballés en Alsace contiennent, outre des logos avec des messages de prévention, six images avec la mascotte olympique. «Seuls les trois premiers athlètes gagnent des médailles, mais tous les participants aiment emporter un souvenir», a expliqué un porte-parole de Paris 2024.

Les 250 000 préservatifs distribués aux athlètes pendant les JO sont alsaciens, "nous avons tranché pour la taille standard" #JeuxOlympiques2024 #Alsacehttps://t.co/ZhAiRGCNLq pic.twitter.com/7yw2ce0rMe — France 3 Alsace (@F3Alsace) July 26, 2024

jos, ats