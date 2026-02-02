  1. Clients Privés
JO 2026 Une athlète contrôlée positive à quelques jours du coup d'envoi !

ATS

2.2.2026 - 16:02

L'Italienne Rebecca Passler, sélectionnée pour les JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février), a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif, a indiqué l'agence italienne antidopage (Nado). Cette affaire éclate à quatre jours de la cérémonie d'ouverture.

L’agence italienne antidopage a suspendu provisoirement la biathlète Rebecca Passler.
L’agence italienne antidopage a suspendu provisoirement la biathlète Rebecca Passler.
IMAGO/Christian Heilwagen

Keystone-SDA

02.02.2026, 16:02

«Le Tribunal national antidopage, acceptant les réquisitions du bureau du Procureur national antidopage, a suspendu provisoirement l'athlète Rebecca Passler pour violation des articles 2.1 et 2.2», a expliqué la Nado dans un communiqué. L'analyse de l'échantillon a révélé la présence de létrozole, un anti-oestrogène utilisé dans le traitement du cancer du sein. Selon les agences de presse AGI et Ansa, ce contrôle antidopage a été réalisé hors compétition.

Passler (24 ans) affiche pour meilleur résultat cette saison en Coupe du monde une 11e place en mass start à Annecy et en sprint à Oberhof. Elle occupe la 33e place du classement général de la Coupe du monde.

Fille de Johann Passler, double médaillé olympique en 1988 à Calgary, la native d'Anterselva, où auront lieu les épreuves de biathlon des JO 2026, s'est fait un nom chez les juniors avec cinq médailles, dont un titre en relais, lors des Mondiaux en 2021 et 2022. Elle n'a ensuite pas vraiment confirmé à l'échelon supérieur.

