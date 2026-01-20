  1. Clients Privés
JO de Milan Cortina Une cérémonie d’ouverture moins «clivante» que celle de Paris

ATS

20.1.2026 - 18:39

La cérémonie d'ouverture des JO 2026 d'hiver de Milan Cortina (6-22 février) sera moins «clivante» que celle de Paris 2024, a affirmé mardi son concepteur Marco Balich. Celle des derniers Jeux d'été avait suscité des critiques dans les milieux conservateurs.

La performance de Philippe Katerine lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris avait fait couler beaucoup d'encre.
La performance de Philippe Katerine lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris avait fait couler beaucoup d'encre.
IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA

20.01.2026, 18:39

Cette cérémonie regardée par des milliards de spectateurs «est une plateforme unique pour transmettre de bons messages, pas des messages qui divisent», a déclaré le directeur artistique italien lors d'une conférence de presse en ligne. «Je n'aime pas faire des déclarations clivantes», a-t-il ajouté.

Cette cérémonie d'ouverture doit avoir lieu en simultané le 6 février sur quatre sites, dont le stade de football de San Siro à Milan, mais aussi à Cortina d'Ampezzo, Livigno et Predazzo, cadres respectivement des épreuves de ski alpin, de snowboard et ski freestyle et de ski nordique.

De nombreux artistes et 1200 volontaires olympiques doivent y participer devant de nombreuses célébrités et hauts responsables, dont le vice-président américain JD Vance.

Milan Cortina. Mariah Carey chantera à la cérémonie d'ouverture des JO

Milan CortinaMariah Carey chantera à la cérémonie d'ouverture des JO

Beauté et fantaisie de l'Italie

Cette cérémonie va d'abord célébrer la beauté et la «fantaisie» de l'Italie, avec notamment le chanteur d'opéra Andrea Boccelli mais aussi la star américaine Mariah Carey chantant en italien.

Elle célèbrera ensuite le sport et des valeurs de paix, «l'harmonie des cultures, des religions, des peuples dont on a besoin plus que jamais», a souligné Marco Balich, déjà aux manettes pour les cérémonies des JO 2006 d'hiver de Turin et des JO 2016 d'été de Rio.

Lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, le 26 juillet 2024, une parade fluviale et enthousiaste, malgré une pluie battante, avait dressé le tableau d'une France inclusive. Mais un tableau interprété notamment par des drag queens avait été critiqué à travers le monde par des autorités religieuses et des responsables politiques conservateurs, qui y ont vu une référence à la Cène, le dernier repas du Christ.

Cérémonie d'ouverture des JO. «Jeûnons pour que Dieu pardonne cette grande insulte»

Cérémonie d'ouverture des JO«Jeûnons pour que Dieu pardonne cette grande insulte»

Des commentaires haineux avaient ensuite déferlé sur les réseaux sociaux à l'égard du metteur en scène de la cérémonie, Thomas Jolly.

«Certaines nations préfèrent transmettre des messages différents», a encore dit Marco Balich en réponse à une question sur les JO de Paris, et alors que l'Italie est dirigée par un gouvernement ultra-conservateur. «J'essaie de célébrer les valeurs de l'humanité, je vois le verre à moitié plein, je suis optimiste par nature».

Deux vasques

Les JO 2026 vont cependant reprendre une des innovations des Jeux parisiens, sa vasque olympique qui s'envolait au-dessus des Tuileries et qui a attiré les foules.

Sous l'Arc de la Paix, en plein coeur de Milan, et sur la place Dibona à Cortina, deux vasques, inspirées des noeuds de Léonard de Vinci, seront animées simultanément toutes les heures entre 17h00 et 23h00, du 7 au 22 février, puis du 6 au 15 mars pour les Jeux paralympiques.

