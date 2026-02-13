  1. Clients Privés
JO 2026 - Snowboard halfpipe Une chute terrifiante et une heure plus tard… l’or olympique !

Clara Francey

13.2.2026

Stupeur à Livigno ! Au bout du suspense, la Sud-Coréenne Gaon Choi a battu la double championne olympique américaine sortante Chloe Kim en finale du halfpipe, jeudi, pour s'offrir sa première médaille d'or à seulement 17 ans.

L’émotion de Gaon Choi après son 3e run exceptionnel, qui lui a offert l’or olympique

L’émotion de Gaon Choi après son 3e run exceptionnel, qui lui a offert l’or olympique

Malgré une chute en début d’épreuve nécessitant l’intervention des secours, la snowboardeuse sud-coréenne Gaon Choi a signé un troisième run exceptionnel (90,25 pts), privant Chloe Kim d’un troisième sacre olympique consécutif en halfpipe.

13.02.2026

Agence France-Presse

13.02.2026, 11:23

13.02.2026, 11:28

Star des sports d'hiver aux États-Unis, soutenue dans le public par le rappeur Snoop Dogg et le joueur de NFL Myles Garrett — avec qui elle forme un couple très médiatique —, Kim visait un 3e titre olympique consécutif inédit en snowboard.

Grande favorite au moment de se lancer dans le halfpipe sous d'abondantes chutes de neige, l'Américaine a failli tuer le concours d'entrée, avec un premier passage solide (88 points), qui est resté le mieux noté de ses trois runs.

La plupart de ses concurrentes ont ensuite chuté plus ou moins lourdement en essayant de faire mieux. Ça a notamment été le cas de Gaon Choi, étoile montante du snowboard, dont la gamelle impressionnante a nécessité l'intervention des secours pendant de longues minutes.

Seulement à moitié remise sur pieds, la Sud-Coréenne a, à la surprise générale, réussi à dérouler un ultime run quasi parfait (92,5) pour prendre la tête du concours et mettre la pression sur son idole d'enfance.

Encore sonnée, l'adolescente a été incapable de retenir ses larmes en déboulant dans l'aire d'arrivée, attendant le score des juges en sachant qu'elle était sur le point de décrocher une médaille olympique. «C'est le genre d'histoire qu'on peut simplement s'imaginer en rêve, je suis si heureuse que cela soit arrivé aujourd'hui», a déclaré Choi en zone mixte.

S'élançant en dernier, Kim, 25 ans, aurait pu reprendre les devants, mais elle a raté une réception à mi-parcours. Sans s'apitoyer, elle s'est empressée d'aller féliciter la nouvelle championne olympique une fois en bas du halfpipe, qui célébrait déjà en pleurant au milieu de ses proches.

Lors de la cérémonie de remise des médailles, la Sud-Coréenne conservait des séquelles de sa lourde chute, boitant péniblement vers le podium, avant de recevoir la médaille d'or des mains de Tony Estanguet. «Mes genoux ne vont pas très bien, a reconnu Choi, mais je dépasse tout ça grâce à mon bonheur.»

JO 2026 - Halfpipe. À 17 ans et après une lourde chute, Choi touche de l’or

JO 2026 - HalfpipeÀ 17 ans et après une lourde chute, Choi touche de l’or

Kim, blessée il y a un mois à l'épaule et un temps incertaine pour ces Jeux, a montré un grand sourire au moment de recevoir sa troisième médaille olympique, la première en argent après ses deux titres à Pyeongchang puis Pékin.

«C'est assez drôle parce qu'elle (Choi) a remporté sa première médaille d'or olympique au même âge que moi», a noté la triple championne du monde, légende de sa discipline au même titre que son compatriote Shaun White, retraité depuis 2022.

«Tout au long de la compétition, je me disais simplement: ‹Je suis tellement heureuse d'être là›. Je suis juste fière de moi d'avoir réussi ce run et de repartir avec une médaille», a-t-elle ajouté.

