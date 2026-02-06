  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski de fond Une course spéciale pour les soeurs Kälin

ATS

6.2.2026 - 12:36

Les épreuves de ski de fond des Jeux olympiques débutent samedi dans le Val di Fiemme avec le skiathlon féminin (13h00). Les plus grands espoirs suisses reposent sur Nadja Kälin.

Nadja et Marina Kälin en novembre dernier.
Nadja et Marina Kälin en novembre dernier.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.02.2026, 12:36

Il y a deux semaines, dans la Vallée de Conches, on s'inquiétait pour Nadja Kälin. La Grisonne de 24 ans avait abandonné sur le 20 km lors de cette dernière étape de Coupe du monde précédant les Jeux. Elle s'était sentie mal et nerveuse, explique-t-elle désormais. La raison: la pression du rendez-vous à domicile en Coupe du monde et de la sélection olympique à venir. Pas tant pour elle-même, mais pour sa soeur Marina, de deux ans sa cadette.

Tout est désormais rentré dans l'ordre, et Marina s'est elle aussi qualifiée pour les Jeux. Dans leur hôtel habituel près de Tesero, Nadja partage sa chambre avec sa sœur et aborde la compétition avec confiance après un bon bloc d'entraînement à Seefeld, dans le Tyrol. Dans le skiathlon – 10 km en style classique, puis 10 km en skating après un changement de skis – elle nourrit de réelles ambitions. «C'est probablement la course qui me convient le mieux», estime-t-elle. «Je suis une fondeuse polyvalente et j'aime aussi le format du mass-start.»

Un exploit aux Mondiaux

Il y a quatre ans, à Zhangjiakou, Nadja Kälin avait pris une bonne 21e place pour ses débuts olympiques. Et lors des Championnats du monde 2025 à Trondheim, elle a même réussi un véritable exploit en terminant 6e. «On ne peut évidemment pas s'attendre à reproduire cela immédiatement», tempère-t-elle. «À l'époque, tout s'était parfaitement aligné et j'avais aussi un matériel exceptionnel.»

Un top 15 semble toutefois à portée pour la meilleure spécialiste suisse des disciplines de distance – notamment grâce au soutien moral de sa sœur. Pour Marina Kälin, ainsi que pour l'autre débutante olympique Fabienne Alder, l'objectif sera avant tout d'engranger de l'expérience. La quatrième membre du quatuor suisse, Anja Weber, souhaite surtout se mettre en jambes en vue des sprints.

Un duo chez les hommes

Un jour après les femmes, les hommes entreront en lice dimanche, également avec un skiathlon. Pour la Suisse, deux novices olympiques seront au départ: le Saint-Gallois Beda Klee et le Zurichois Nicola Wigger.

Les plus lus

Le recul des voyages vers les Etats-Unis s'inscrit dans la durée
«En une minute, ils te détruisent ton corps» - Un Français évoque l’enfer !
Petit coup de chaud pour Odermatt et von Allmen à la veille de la descente
Jacques Moretti : «Pas un seul instant nous ne pensons pas aux victimes»
«Je ressentais comme une nausée, j'étais fatigué, stressé»
Collet répond à la polémique : «On a agi en respectant les règles de la SFL»