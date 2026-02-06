Les épreuves de ski de fond des Jeux olympiques débutent samedi dans le Val di Fiemme avec le skiathlon féminin (13h00). Les plus grands espoirs suisses reposent sur Nadja Kälin.

Nadja et Marina Kälin en novembre dernier. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il y a deux semaines, dans la Vallée de Conches, on s'inquiétait pour Nadja Kälin. La Grisonne de 24 ans avait abandonné sur le 20 km lors de cette dernière étape de Coupe du monde précédant les Jeux. Elle s'était sentie mal et nerveuse, explique-t-elle désormais. La raison: la pression du rendez-vous à domicile en Coupe du monde et de la sélection olympique à venir. Pas tant pour elle-même, mais pour sa soeur Marina, de deux ans sa cadette.

Tout est désormais rentré dans l'ordre, et Marina s'est elle aussi qualifiée pour les Jeux. Dans leur hôtel habituel près de Tesero, Nadja partage sa chambre avec sa sœur et aborde la compétition avec confiance après un bon bloc d'entraînement à Seefeld, dans le Tyrol. Dans le skiathlon – 10 km en style classique, puis 10 km en skating après un changement de skis – elle nourrit de réelles ambitions. «C'est probablement la course qui me convient le mieux», estime-t-elle. «Je suis une fondeuse polyvalente et j'aime aussi le format du mass-start.»

Un exploit aux Mondiaux

Il y a quatre ans, à Zhangjiakou, Nadja Kälin avait pris une bonne 21e place pour ses débuts olympiques. Et lors des Championnats du monde 2025 à Trondheim, elle a même réussi un véritable exploit en terminant 6e. «On ne peut évidemment pas s'attendre à reproduire cela immédiatement», tempère-t-elle. «À l'époque, tout s'était parfaitement aligné et j'avais aussi un matériel exceptionnel.»

Un top 15 semble toutefois à portée pour la meilleure spécialiste suisse des disciplines de distance – notamment grâce au soutien moral de sa sœur. Pour Marina Kälin, ainsi que pour l'autre débutante olympique Fabienne Alder, l'objectif sera avant tout d'engranger de l'expérience. La quatrième membre du quatuor suisse, Anja Weber, souhaite surtout se mettre en jambes en vue des sprints.

Un duo chez les hommes

Un jour après les femmes, les hommes entreront en lice dimanche, également avec un skiathlon. Pour la Suisse, deux novices olympiques seront au départ: le Saint-Gallois Beda Klee et le Zurichois Nicola Wigger.