JO 2026 - Hockey sur glace Une défaite au goût amer : les Suissesses joueront pour le bronze

ATS

16.2.2026 - 23:34

Les hockeyeuses suisses ont fait plus que se défendre face au Canada en demi-finale du tournoi olympique. Les joueuses de Colin Müller se sont inclinées 2-1 lundi soir à Milan et affronteront la Suède jeudi pour la médaille de bronze (14h40).

Battue par le Canada, la Suisse défiera la Suède pour la médaille de bronze.
Battue par le Canada, la Suisse défiera la Suède pour la médaille de bronze.
AP

Keystone-SDA

16.02.2026, 23:34

Battues 4-0 lors du tour préliminaire par ces mêmes Canadiennes, les Suissesses les ont cette fois fait douter jusqu'au bout. La réduction du score de Rahel Enzler à l'entame du troisième tiers-temps a ramené la Suisse à une longueur, mais cela n'a pas suffi pour aller chercher une prolongation.

Dominatrices (46 tirs cadrés à 8), les Canadiennes ont fait la différence lors du tiers médian, grâce à un doublé de Marie-Philip Poulin. La Québecoise est par ailleurs devenue meilleure buteuse de l'histoire des Jeux olympiques avec ses 20 buts.

Les Suissesses doivent maintenant espérer pouvoir compter sur une Andrea Brändli tout autant efficace face aux Suédoises, elle qui a repoussé 44 pucks lundi soir. Il y a 12 ans, la Suisse avait battu les Scandinaves dans ce match pour le bronze pour aller chercher une médaille historique.

Les Canadiennes affronteront quant à elles les Etats-Unis lors d'une finale annoncée (19h10). Mais les Américaines partiront largement favorites.

