Les époux Yannick et Briar Schwaller-Hürlimann ont conclu le tournoi olympique de double mixte sur une défaite, leur cinquième en neuf matches.

Les époux Schwaller ont conclu leur tournoi sur une défaite. ATS

Keystone-SDA ATS

Le duo helvétique s'est incliné 8-4 devant le Canada lundi en fin de matinée.

Yannick Schwaller aura l'occasion de se reprendre avec la Team Genève, qui a les moyens d'aller chercher une médaille dans le tournoi de curling «classique» dès mercredi. Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni fera pour sa part des favoris chez les dames, dont le tournoi débutera vendredi.