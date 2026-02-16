  1. Clients Privés
JO 2026 Une dernière épreuve masculine en ski alpin

ATS

16.2.2026 - 04:01

La journée de lundi est marquée par la dernière épreuve masculine de ski alpin dans ces Jeux, le slalom. Loïc Meillard et Tanguy Nef peuvent viser le podium. Mathilde Gremaud visera elle un deuxième titre dans ces joutes en finale du Big Air, alors que l'équipe de Suisse dames de hockey rêve d'exploit en demi-finale.

Loïc Meillard espère lundi en s'adjuger une 3e médaille dans ces Jeux.
Loïc Meillard espère lundi en s'adjuger une 3e médaille dans ces Jeux.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 04:01

16.02.2026, 08:25

La Suisse a gagné trois des quatre premières épreuves disputées en ski alpin chez les messieurs, cumulant sept médailles. Si Lucas Pinheiro Braathen a privé Swiss-Ski de «Grand Chelem» en s'adjugeant le géant, Loïc Meillard et Tangy Nef ont les moyens d'offrir au slalom masculin suisse le deuxième or olympique de son histoire.

Respectivement 7e et 10e du classement de la discipline en Coupe du monde, le champion du monde 2025 Loïc Meillard et Tanguy Nef ont de solides arguments à faire valoir. Le skieur d'Hérémence ne s'est pas encore imposé cet hiver en slalom, mais il a déjà obtenu trois podiums en neuf courses.

Le top 3 se refuse en revanche toujours au Genevois Tanguy Nef en Coupe du monde. Mais son sacre olympique en combiné avec Franjo von Allmen a certainement décuplé sa confiance, d'autant plus que c'est sa remarquable manche de slalom qui a permis au duo de s'imposer. Daniel Yule et Matthias Iten affichent des ambitions plus mesurées.

JO 2026 - Ski alpin. Tanguy Nef : «Il ne faut pas se reposer sur ses acquis»

JO 2026 - Ski alpinTanguy Nef : «Il ne faut pas se reposer sur ses acquis»

Les favoris sont nombreux dans une épreuve dont la première manche est prévue dès 10h (et la deuxième à 13h30). Sept coureurs différents ont ainsi connu la victoire cet hiver en slalom, Paco Rassat et le leader de la Coupe du monde de la discipline Atle Lie McGrath étant les seuls doubles vainqueurs.

Gremaud pour le doublé

En ski toujours, mais en freestyle à Livigno, les projecteurs se tourneront une nouvelle fois sur la désormais double championne olympique de slopestyle Mathilde Gremaud. La Fribourgeoise vise cette fois-ci l'or en Big Air, dont la finale démarrera à 19h30 avec trois manches au programme.

JO 2026 - Ski freestyle. «J'ai le potentiel» - Mathilde Gremaud pour une page d'histoire

JO 2026 - Ski freestyle«J'ai le potentiel» - Mathilde Gremaud pour une page d'histoire

La Gruérienne reste sur un succès probant en Big Air, fêté juste avant ces JO dans les prestigieux X Games. Comme en slopestyle, ses principales rivales seront la Chinoise Eileen Gu, qui avait cueilli l'or en Big Air à Pékin 2022, et la Canadienne Megan Oldham. Anouk Andraska sera la seule autre Suissesse en lice en finale.

Sur la glace, place aux demi-finales du tournoi féminin de hockey sur glace. La Suisse défie dès 21h10 le Canada, qui s'était imposé 4-0 face aux joueuses de Colin Muller en ouverture. Même si rien ne semble impossible avec la gardienne Andrea Brändli (40 arrêts en quart face à la Finlande), les Suissesses peuvent déjà songer au match pour le bronze qui devrait les opposer à la Suède jeudi.

