Le géant parallèle en snowboard alpin n’a pas souri aux Suisses, ni à la grande favorite Ester Ledecká. Les larmes ont ainsi coulé dimanche dans l’aire d’arrivée du Snow Park de Livigno.

Nicolas Larchevêque, à Livigno

Avec les Jeux olympiques, c'est l'occasion de (dé)couvrir des sports moins «cotés». Le géant parallèle en snowboard alpin en fait partie, et cette discipline, menacée de disparaître du programme dans quatre ans, a son lot de particularités.

On peut ainsi voir de nombreux vétérans dévaler la piste, à l’image de l’Italien Roland Fischnaller ou de l’Autrichien Andreas Prommegger, tous deux âgés de 45 ans. Ou encore de l’Autrichienne Claudia Riegler, 52 ans ! Chez les hommes, l’Autrichien Benjamin Karl est notamment parvenu à conserver son titre acquis il y a quatre ans à Pékin du haut de ses... 40 ans.

Et du côté suisse ? Même si cette discipline est moins populaire dans notre pays, quatre femmes et deux hommes helvétiques se sont élancés dimanche matin dans le Snow Park de Livigno. Julie Zogg et Dario Caviezel ont été les deux seuls à franchir le cut des qualifications. Ils ont toutefois connu l'élimination dès les 8es de finale.

Malgré sa contre-performance, le Grison de 30 ans a préféré voir le verre à moitié plein. «Malheureusement, ma prestation a été très brève. J’aurais tellement aimé remporter la médaille. J’ai tout donné, je me suis battu jusqu’à l’arrivée. Je n’ai vraiment rien à me reprocher dans cette course. De mon point de vue, j’ai fait une super course», a expliqué le vice-champion du monde 2023 de la discipline.

Pour Zogg, 33 ans, il s'agissait de sa 4e et ultime apparition dans des JO, elle qui a annoncé prendre sa retraite à l’issue de l'hiver. «C’est assez difficile émotionnellement en ce moment, car je m'étais fixée des objectifs ambitieux. C’est quelque chose qui me manquait encore (ndlr : une médaille olympique). Mais d'une certaine manière, c’est quand même beau tout ce que j’ai réalisé. Il faut aussi savoir tourner la page», a reconnu la double championne du monde - mais en slalom parallèle -, émue devant la presse suisse.

La grande favorite au tapis : «Je suis triste et désolée»

La frustration était sans doute encore plus forte chez Ester Ledecká. Double championne olympique en titre, archi favorite et sans rivale lors des qualifications, la Tchèque a en effet été sortie à la surprise générale dès les quarts de finale par l'Autrichienne Sabine Payer, future médaillée d’argent. «Je suis triste. Je suis déçue de moi-même. Je vais devoir analyser ce qui s'est passé pour essayer d'en tirer des leçons», a avoué l’athlète polyvalente.

«Je suis désolée, j'ai fait une erreur, cela arrive souvent dans le sport. Je suis désolée pour les fans qui sont venus et qui m'ont encouragée, car l'ambiance était magnifique. Je suis aussi désolée pour toute mon équipe, qui méritait mieux», a ajouté une Ledecká déboussolée. Ses larmes peuvent être légitimes : pour rappel, celle qui est devenue en 2022 la seule femme de l'histoire à remporter une médaille d'or dans deux sports différents a été contrainte de renoncer à la descente féminine en ski alpin qui se déroulait au même moment à Cortina.

La Tchéquie, qui a pu compter sur de nombreux supporters dimanche à Livigno, se consolera - à n’en pas douter - avec la médaille d'or de Zuzana Maderova (22 ans). Pour Ledecká, reste désormais à savoir si elle parviendra à surmonter cette désillusion d'ici jeudi, jour où elle troquera son «snow» contre ses lattes à Cortina à l'occasion du super-G, lors duquel elle aura également un titre olympique à défendre.

