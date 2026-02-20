Le hockey sur glace féminin est devenu plus rapide, plus dur et plus complet. Les Suissesses ont su exploiter cette évolution à leur avantage pour décrocher le bronze olympique à Milan.

Les Suissesses posent fièrement avec leurs médailles. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Dominik Moser, Milan ATS

Ce n'est sans doute pas un hasard si, derrière les grandes puissances que sont les États-Unis et le Canada, la Suisse et la Suède ont été les deux nations à atteindre le dernier carré en Italie. Ce sont précisément celles qui, à l'image de l'Amérique du Nord, autorisent les mises en échec dans leur championnat national.

Il y a quatre ans, la Suède a été le premier pays à introduire le jeu physique dans sa ligue féminine de première division, avec l'objectif de rapprocher le jeu de celui des hommes. La Suisse lui a emboîté le pas cette saison.

L'écart avec les deux nations dominantes reste important, même s'il est moins marqué qu'auparavant. En revanche, dans l'ensemble, le niveau s'est resserré. Face à la Tchéquie, la Finlande et la Suède, les Suissesses ont livré des duels équilibrés et ont signé trois succès sur la route de leur deuxième médaille de bronze olympique après celle des JO 2014 à Sotchi. L'une des clés de ce succès a également été l'amélioration du jeu physique.

Un flou réglementaire

Dans les tournois internationaux comme celui de Milan, les mises en échec restent toutefois interdites. Mais les interprétations différentes du règlement ont suscité à plusieurs reprises des incompréhensions. Pour les arbitres, la frontière est souvent ténue: qu'est-ce qu'une mise en échec caractérisée, qu'est-ce qu'un simple contact licite le long de la bande? Cette zone grise engendre de l'incertitude, tant chez les joueuses que chez les entraîneurs et les arbitres.

Anja Stiefel, qui œuvre depuis un an au sein de la fédération suisse en tant que responsable du hockey féminin pour en assurer le développement durable, plaide pour plus de clarté. «Ce serait plus simple pour tout le monde si les règles étaient harmonisées et si les mises en échec étaient autorisées», affirme l'ancienne attaquante suisse, médaillée de bronze en 2014.

Pour Stiefel, l'avantage sportif est évident: «Pour notre jeu, c'est un atout. Nous sommes prêtes, le jeu devient plus rapide, on ne peut pas garder le puck longtemps.» Par le passé, cela posait justement problème lors des tournois internationaux. «Il nous fallait toujours un ou deux matches pour atteindre un certain niveau physique.»

À Milan, rien de tel ne s'est fait sentir. Les Suissesses ont tenu tête d'entrée, gagné les duels, résisté le long de la bande. Le jeu paraît plus dynamique, plus intense et plus attractif. «L'athlète est incitée à être prête physiquement lorsqu'elle y est obligée», souligne Stiefel.

Des patinoires plus petites en Suisse?

Des démarches en vue d'une harmonisation internationale sont en cours, mais la fédération mondiale se montre prudente, principalement pour des raisons médicales. Les commotions cérébrales sont au coeur des préoccupations. En Suède, on affirme toutefois que les chiffres n'ont pas augmenté depuis l'introduction des mises en échec, et auraient même légèrement diminué. Des données comparatives au niveau international font cependant défaut.

Une chose est sûre: avec un jeu physique clairement encadré, le hockey féminin gagne en identité. Une surface de glace plus petite, comme c'est la norme en Amérique du Nord, favoriserait également le jeu. Elle stimulerait la vitesse, l'intensité et donc l'attrait du spectacle, estime Stiefel, qui pose une question plus large: «Pourquoi cela ne serait-il pas possible aussi en Suisse? Même chez les hommes d'ailleurs. Nous devrions y réfléchir.»