Une mère «un peu folle» et son fils écrivent l'histoire des Jeux d'hiver

JO 2026 - Ski alpin Une mère «un peu folle» et son fils écrivent l'histoire

Clara Francey

7.2.2026

Décembre 2011: la skieuse Sarah Schleper tire sa révérence en dévalant la piste de Lienz (Autriche) avec son fils Lasse, 4 ans, dans les bras. Février 2026: tous deux participent aux Jeux de Milan Cortina sous les couleurs du Mexique.

Agence France-Presse

07.02.2026, 21:30

07.02.2026, 21:52

C'est la première fois qu'une mère et son fils concourent ensemble à des JO d'hiver, en l'occurrence en slalom. En 2016, les tireurs géorgiens Nino Salukvadze et son fils Tsotne Machavariani avaient participé aux Jeux d'été de Rio.

En 2011, la photo de Sarah Schleper en mini-jupe avec son petit garçon sur les pentes autrichiennes avait fait le tour du monde, pour la dernière course de l'Américaine, née dans le Colorado et qui avait remporté un slalom de Coupe du monde à Lenzerheide (Suisse) en 2005 et terminé dixième du slalom olympique en 2006.

«Mes coéquipières savaient que j'étais un peu folle et me disaient de descendre nue ou en bikini, elles savaient que j'en étais capable. Mais j'ai finalement décidé de porter une jupe courte et de finir avec mon fils dans les bras», raconte-t-elle à l'AFP.

Elle a depuis décidé de sortir de sa retraite. Mariée au Mexicain Federico Gaxiola depuis 2007, elle a acquis la nationalité mexicaine en 2014 et va participer, à bientôt 47 ans (le 19 février), à ses septièmes Jeux: quatre avec les États-Unis (1998, 2002, 2006, 2010) et trois sous les couleurs du Mexique (2018, 2022 et 2026).

Le rendez-vous de Milan Cortina sera sans aucun doute le plus spécial puisque Lasse Gaxiola, qui a fêté ses 18 ans le 30 janvier, va participer à ses premiers Jeux. «C'est comme une sorte de destin», explique Schleper, au côté de son fils, qui confie ne pas se souvenir de la photo: «j'étais trop petit, mais j'ai bien sûr vu les images sur YouTube».

Lasse, prénommé en hommage au Norvégien Lasse Kjus, champion olympique de combiné en 1994 que ses parents admiraient, a décroché sur le fil l'un des cinq sésames de la délégation mexicaine en ski alpin. «Nous sommes allés à la basilique de la Vierge de Guadalupe à Mexico pour prier pour Lasse», confesse Sarah Schleper dans un espagnol très fluide.

Seul bémol à cette fête de famille peu commune: Sarah est basée à Cortina d'Ampezzo, où se déroulent les épreuves du ski alpin féminin, et Lasse à Bormio, siège des compétitions masculines.

Pour Sarah, son fils se sentira peut-être plus libre sans sa mère à ses côtés: «les adolescents n'aiment pas les conseils de leurs parents, mais nous nous préparons ensemble».

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Vous vous demandez où auront lieu les Jeux d’hiver ? Découvrez les sites olympiques de Milan, répartis entre la ville et les régions alpines, où se dérouleront les principales compétitions.

15.01.2026

