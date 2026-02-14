L'équipe de Suisse dames a concédé sa première défaite dans le tournoi olympique samedi matin.

Les Suissesses ont subi la loi du Japon samedi matin. ATS

Keystone-SDA ATS

Le CC Aarau s'est incliné 7-5 devant le Japon, qui cueille pour sa part son premier succès dans ces joutes.

Vainqueurs de leurs deux premières parties à Cortina, la skip Silvana Tirinzoni et ses équipières Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont manqué leur affaire samedi matin. Tout avait pourtant bien commencé, avec un coup de deux réussi d'entrée grâce à une dernière pierre remarquable d'Alina Pätz.

Mais la situation s'est vite dégradée, notamment en raison des difficultés d'Alina Pätz. Le Japon a fait la différence en marquant deux points au septième end avant d'en «voler» un dans le suivant. Et sa skip Sayaka Yoshimura n'a pas tremblé au moment de lâcher son ultime pierre pour assurer la victoire.

Les Suissesses ont encore un match à disputer samedi. Elles affronteront dès 19h05 le Canada, qui a manqué son entame de tournoi. L'équipe de Suisse masculine doit aussi en découdre avec le Canada samedi, à partir de 14h05.