Simone Biles, a obtenu son premier titre à Paris au concours général par équipes mardi, avec ses partenaires américaines. Les Italiennes et les Brésiliennes complètent le podium.

Simone Biles (au centre) et les Américaines ont remporté le concours par équipe. ats

ATS

Simone Biles, la championne olympique en titre en individuel Sunisa Lee, Jordan Chiles et Jade Carey, ont totalisé 171,296, près de six points de plus que les Italiennes. Biles, désormais quintuple médaillée d'or aux Jeux olympiques, a conclu un concours magistral avec un exercice au sol impressionnant,

La Texane est encore qualifiée pour quatre des cinq finales individuelles, à l'exception de celle des barres asymétriques. Sa prochaine finale, celle du concours général, est programmée jeudi.

ATS