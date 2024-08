Malaise en France : une triathlète «malade» après l'épreuve dans la Seine

La triathlète belge Claire Michel, qui a fini 38e du triathlon féminin des Jeux de Paris le 31 juillet, est «malade». Son équipe ne pourra pas prendre part à l'épreuve mixte programmée lundi, a annoncé le Comité olympique belge (COIB) dans un communiqué.

La Belge Claire Michel, épuisée, franchit la ligne d'arrivée de l'épreuve féminine de triathlon (ici à Tokyo). KEYSTONE

ATS

«Le COIB et Belgian Triathlon espèrent que les leçons seront tirées pour les prochaines compétitions de triathlon aux Jeux olympiques», selon le communiqué. «Nous pensons ici à la garantie des jours d'entraînement, des jours de compétition et du format des compétitions qui doit être clarifié à l'avance et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incertitude pour les athlètes, l'entourage et les supporters», selon les deux organisations.

L'épreuve olympique masculine avait dû être reportée de 24 heures, ainsi que plusieurs entraînements, l'eau de la Seine étant impropre à la baignade. En août 2023, les «test-events» du triathlon avaient déjà dû être en grande partie annulés, la qualité de l'eau ne correspondant pas aux standards européens basés sur deux bactéries fécales, Escherichia coli et entérocoques.

Une décision sur la tenue de l'épreuve mixte doit être prise tôt lundi matin, en fonction des résultats des analyses de l'eau.

