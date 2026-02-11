Valentin Crettaz, un entraîneur aux anges : «J’en tremble encore»

Trois médailles d’or, une d’argent et une de bronze : l’équipe de Suisse de vitesse en ski alpin est parvenue à performer bien au-delà des attentes aux Jeux olympiques à Bormio. «C’est juste fabuleux», s’est extasié l’entraîneur Valentin Crettaz au moment de dresser un premier bilan et d’évoquer l’exploit historique de Franjo von Allmen.

Valentin Crettaz, encore un titre pour Franjo von Allmen et la médaille de bronze pour Marco Odermatt en super-G. Racontez-nous vos émotions.

«J’en tremble encore maintenant, c'est de la folie. Franchement, c'est une journée magnifique. On a passé 10 jours à Bormio où tout a fonctionné. C'est vraiment top, c’est le résultat du travail de ces deux dernières années et de cet été. On a bossé comme des fous et on voit que ça paie. C’est juste fabuleux, je n’ai plus trop de mots, je suis en train de réaliser.»

Trois courses et trois médailles d'or pour Franjo von Allmen ! Est-ce que vous auriez imaginé qu’il pouvait être aussi fort que cela à Bormio ?

«On savait qu’il skiait très bien, qu’il était en grande forme et qu’il n’avait pas de souci physique. On espérait déjà en faire une... Là d'en faire trois, c'est juste la folie, juste beau. On va en profiter au maximum.»

Faire trois médailles d'or dans le ski actuel, c'est quelque chose que vous pensiez réalisable ?

«Non, c'est difficile de dire qu'on pensait que c'était possible, sinon ça veut dire qu'on est trop prétentieux. Il y a vraiment toutes les autres nations qui se battent pour avoir ces médailles. Nous, on n'a rien changé par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a continué le travail et ça a payé.»

Est-ce qu’on peut dire que cette médaille en super-G est plus surprenante que celle en descente pour lui ?

«Oui, elle est un peu plus surprenante. C’est clair que, en descente, il a toujours une grosse prise de risques qu’il arrive à modérer un peu avec les entraînements. En super-G, il faut vraiment que tout soit parfait pour pouvoir gagner. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de petites erreurs de tout le monde et c'est lui qui en a fait le moins. Il a donc eu une grosse vitesse de haut en bas et c'est magnifique.»

Dans quel état d’esprit était Franjo von Allmen avant le départ ?

«Il allait très bien, il était dans un bon ‘flow’, détendu, comme les deux autres jours. Je pense que les quatre skieurs au départ (ndlr : Franjo von Allmen, Marco Odermatt, Stefan Rogentin et Alexis Monney) étaient prêts ce matin et très concentrés. Au final, ils sont quatre dans les dix premières places, on ne va donc pas se plaindre.»

Avec de tels résultats, vous avez mis une sacrée pression sur vos collègues de la technique...

«Non, je ne crois pas qu'on leur a mis de la pression. Je crois juste que nous avons fait le maximum que nous pouvions et je leur souhaite vraiment de prendre notre énergie positive pour pouvoir être aussi performant durant le week-end et le début de semaine prochaine (ndlr : le géant est programmé samedi, le slalom lundi).»

Pour vous, c’étaient vos premiers Jeux olympiques au sein du staff de Swiss-Ski. Qu’est-ce que vous allez garder de cette expérience ?

«Je crois qu'il n'y a pas mieux pour commencer ses premiers Jeux. Trois médailles d'or, une d'argent en combiné et une autre en bronze en super-G : c’est juste fabuleux. Je crois que toute l'équipe a montré qu'on était très solidaires. On s'entend tous bien, on essaie de tous travailler ensemble et le travail paie. C'est juste fabuleux de pouvoir vivre ces émotions, vivre ça avec l'équipe. On va encore bien fêter ce soir et demain, on prendra un peu le temps de rentrer à la maison et de se reposer pendant une dizaine de jours avant de rattaquer en vue des épreuves de Garmisch-Partenkirchen.»

*Propos recueillis en zone mixte à Bormio