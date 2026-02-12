Victime d’une chute effroyable, une snowboardeuse donne de ses nouvelles

La snowboardeuse chinoise Liu Jiayu a assuré depuis son lit d'hôpital avoir évité toute blessure grave et «aller bien» après une chute spectaculaire lors des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, remerciant ses fans pour leur soutien.

Chinese snowboarder and five-time Olympian Liu Jiayu suffered a heavy fall during the second run of qualifying in the women's halfpipe at the Milan-Cortina Winter Olympics on Wednesday, losing control at her final takeoff and crashing headfirst into the pipe, Xinhua News Agency… pic.twitter.com/U0YyYlSZ8R — Global Times (@globaltimesnews) February 12, 2026

Agence France-Presse Gregoire Galley

Agée de 33 ans et médaillée d'argent aux JO de Pyeongchang en 2018, elle a lourdement chuté mercredi lors des qualifications du halfpipe et s'est cogné la tête contre la neige.

Elle est restée immobile au sol de longues minutes, durant lesquelles elle a reçu des soins médicaux avant d'être évacuée sur une civière. Les examens médicaux n'ont révélé aucune anomalie au niveau de la colonne vertébrale, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

«Merci à tous pour vos gentils messages», a-t-elle écrit dans un post sur le réseau social chinois Weibo, accompagné d'un selfie d'elle, souriante, en blouse d'hôpital et faisant un signe «V» de la main. «Je viens de passer des examens à l'hôpital, rien de grave, tout va bien», a-t-elle souligné.

En halfpipe, les compétiteurs enchaînent une série de figures en snowboard sur une piste en forme de demi-cylindre. Ils sont notés sur l'amplitude et la difficulté de leurs sauts.

Le quotidien officiel China Sports Daily a salué jeudi «la combativité» de la sportive, qui participe à ses cinquièmes Jeux d'hiver. «Le sourire éclatant de Liu Jiayu a toujours marqué les esprits. Mais derrière cette apparente douceur se cache une battante, prête à serrer les dents et à tout donner pour l'honneur de son pays et pour sa passion, le snowboard», écrit le journal. Selon le quotidien, la sportive a souffert de nombreuses blessures durant sa carrière et a subi trois opérations majeures à l'épaule.

