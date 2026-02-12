Victime d’une chute effroyable, une snowboardeuse donne de ses nouvelles

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Halfpipe Victime d’une chute effroyable, une snowboardeuse donne de ses nouvelles

Gregoire Galley

12.2.2026

La snowboardeuse chinoise Liu Jiayu a assuré depuis son lit d'hôpital avoir évité toute blessure grave et «aller bien» après une chute spectaculaire lors des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, remerciant ses fans pour leur soutien.

Agence France-Presse

12.02.2026, 07:34

12.02.2026, 07:41

Agée de 33 ans et médaillée d'argent aux JO de Pyeongchang en 2018, elle a lourdement chuté mercredi lors des qualifications du halfpipe et s'est cogné la tête contre la neige.

Elle est restée immobile au sol de longues minutes, durant lesquelles elle a reçu des soins médicaux avant d'être évacuée sur une civière. Les examens médicaux n'ont révélé aucune anomalie au niveau de la colonne vertébrale, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

«Merci à tous pour vos gentils messages», a-t-elle écrit dans un post sur le réseau social chinois Weibo, accompagné d'un selfie d'elle, souriante, en blouse d'hôpital et faisant un signe «V» de la main. «Je viens de passer des examens à l'hôpital, rien de grave, tout va bien», a-t-elle souligné.

En halfpipe, les compétiteurs enchaînent une série de figures en snowboard sur une piste en forme de demi-cylindre. Ils sont notés sur l'amplitude et la difficulté de leurs sauts.

Le quotidien officiel China Sports Daily a salué jeudi «la combativité» de la sportive, qui participe à ses cinquièmes Jeux d'hiver. «Le sourire éclatant de Liu Jiayu a toujours marqué les esprits. Mais derrière cette apparente douceur se cache une battante, prête à serrer les dents et à tout donner pour l'honneur de son pays et pour sa passion, le snowboard», écrit le journal. Selon le quotidien, la sportive a souffert de nombreuses blessures durant sa carrière et a subi trois opérations majeures à l'épaule.

Archive sur les JO

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Vous vous demandez où auront lieu les Jeux d’hiver ? Découvrez les sites olympiques de Milan, répartis entre la ville et les régions alpines, où se dérouleront les principales compétitions.

15.01.2026

Les plus lus

«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Le Congrès inflige un revers à Trump, prêt à imposer son veto
La vente du chalet d'Andrew à Verbier n'a pas suffi à éponger sa dette
Découvrez ce que l'on sait de l'attaque meurtrière au Canada
Victime d’une chute effroyable, une snowboardeuse donne de ses nouvelles
CFF: saleté et odeurs - Fini les poubelles près des sièges voyageurs!