JO 2026 - Skeleton Vinzenz Buff : l'expérience en 2026, la médaille en 2030

par Marcel Hauck

11.2.2026 - 10:34

Vinzenz Buff est un «rookie» sur la scène des Jeux olympiques, et n'est pas candidat à une médaille en skeleton à Cortina. Pas encore, car le Grison de 24 ans voit les choses en grand.

Vinzenz Buff s'apprête à disputer ses premiers Jeux olympiques.
Vinzenz Buff s'apprête à disputer ses premiers Jeux olympiques.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck

11.02.2026, 10:34

Presque personne n'a tremblé autant pour son ticket olympique que Vinzenz Buff. «Ce n'est bien sûr jamais bon quand tout se joue lors de la dernière course», a-t-il souligné en conférence de presse avant son entrée en lice prévue jeudi à 9h30.

Une 12e place à Altenberg – la deuxième après celle de Saint-Moritz la semaine précédente – lui a finalement offert un ticket olympique, après que son frère aîné Jean Jacques Buff avait manqué de peu l'objectif il y a quatre ans.

Vinzenz rêve désormais d'un diplôme, mais pour cela, il lui faudrait réaliser un immensse exploit. Cette année, l'objectif principal du grand Engadinois est «de s'amuser, de profiter et de s'imprégner de l'ambiance olympique».

Mais Buff se fixe d'ores et déjà des objectifs ambitieux à long terme. «Je suis réaliste. Je veux apprendre le plus possible ici, voir ce que ça fait, afin d'être prêt à donner le meilleur de moi-même dans quatre ans. Et là il s'agira de remporter une médaille».

Une médaille que le skeleton suisse attend sur la scène olympique depuis 2006, lorsque Maya Pedersen-Bieri avait remporté l'or et Gregor Stähli le bronze à Cesena.

