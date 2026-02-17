Vive colère des Norvégiens : l’entraîneur de Loïc Meillard se défend !

Après l’élimination d’Atle Lie McGrath synonyme de sacre olympique pour Loïc Meillard mardi en slalom, l’entraîneur des Suisses, Thierry Meynet, a laissé éclater sa joie sur la piste devant le malheureux skieur norvégien. Une réaction qui a fait beaucoup de bruit.

Jeg kjenner godt til hva 20 sekunder er (kremt). Dette er ikke 20 sekunder, kjære Thierry Meynet. Trenger vel ikke lyve når du har reagert som du har? pic.twitter.com/Vtyqr0pwi7 — glennbp.bsky.social (@MediaGL1) February 16, 2026

Rédaction blue Sport Gregoire Galley

L’image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux : fou de rage, Atle Lie McGrath balance ses bâtons au ciel tandis que juste au-dessus de lui, Thierry Meynet célèbre la médaille d’or de Loïc Meillard dans les bras d’un entraineur autrichien.

Ce moment de bonheur du coach français a provoqué l’ire du staff norvégien en zone mixte après la course. «Il y a un manque de fair-play et je le leur ai dit », a lancé l’entraineur des Scandinaves Michael Rottensteiner au micro de la chaîne «TV2». «C’est la première chose que j’ai vue. Je n’ai rien à dire à ce sujet. Mon opinion est claire», a fustigé, de son côté, Atle Lie McGrath.

«Je ne vais pas rester pantois»

Contacté par nos confrères du «Parisien», Thierry Meynet a tenu à rétablir la vérité. «Je suis serein, l’ai la conscience tranquille et je n’ai pas à m’excuser. Je n’ai pas célébré la défaite d’Atle, j’ai fêté le titre de mon athlète. Atle, je ne le vois pas enfourcher parce qu’il y a une bosse entre lui et moi. Je le vois simplement descendre à deux à l’heure dans la pente, et j’ai pensé à mon athlète. J’ai attendu 15 à 20 secondes et quand il arrive au-dessus de nous, la course est donc finie. Je ne vais pas rester pantois deux minutes au bord de la piste. Je serre la main à l’entraîneur autrichien qui fait médaille d’argent et voilà», s’est défendu celui qui s’occupe des slalomeurs suisses depuis 2015.

Avant d’ajouter : «Jamais je ne me permettrais de sauter de joie sur une erreur d’un athlète. Je fais ce métier depuis 45 ans, ça ne me viendrait pas à l’idée de faire ça. C’est cruel le slalom, il arrive la même chose l’année dernière aux Mondiaux quand Clément Noël est en tête après la première manche, enfourche, et Loïc prend l’or. Les Norvégiens auraient eu exactement la même réaction que moi à ma place.»

Thierry Meynet ira tout de même discuter avec Atle Lie McGrath lors du prochain slalom de Coupe du monde prévu à Kranjska Gora au début du mois de mars. Loin du tumulte olympique, gageons que les deux hommes trouveront les bons mots afin d’oublier cet incident.