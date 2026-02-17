Vive colère des Norvégiens : l’entraîneur de Loïc Meillard se défend !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski alpin Vive colère des Norvégiens : l’entraîneur de Loïc Meillard se défend !

Gregoire Galley

17.2.2026

Après l’élimination d’Atle Lie McGrath synonyme de sacre olympique pour Loïc Meillard mardi en slalom, l’entraîneur des Suisses, Thierry Meynet, a laissé éclater sa joie sur la piste devant le malheureux skieur norvégien. Une réaction qui a fait beaucoup de bruit.

Rédaction blue Sport

17.02.2026, 20:27

L’image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux : fou de rage, Atle Lie McGrath balance ses bâtons au ciel tandis que juste au-dessus de lui, Thierry Meynet célèbre la médaille d’or de Loïc Meillard dans les bras d’un entraineur autrichien.

Ce moment de bonheur du coach français a provoqué l’ire du staff norvégien en zone mixte après la course. «Il y a un manque de fair-play et je le leur ai dit », a lancé l’entraineur des Scandinaves Michael Rottensteiner au micro de la chaîne «TV2». «C’est la première chose que j’ai vue. Je n’ai rien à dire à ce sujet. Mon opinion est claire», a fustigé, de son côté, Atle Lie McGrath.

JO 2026 - Ski alpin. Loïc Meillard en or : «Il a été énorme, c’est juste phénoménal»

JO 2026 - Ski alpinLoïc Meillard en or : «Il a été énorme, c’est juste phénoménal»

«Je ne vais pas rester pantois»

Contacté par nos confrères du «Parisien», Thierry Meynet a tenu à rétablir la vérité. «Je suis serein, l’ai la conscience tranquille et je n’ai pas à m’excuser. Je n’ai pas célébré la défaite d’Atle, j’ai fêté le titre de mon athlète. Atle, je ne le vois pas enfourcher parce qu’il y a une bosse entre lui et moi. Je le vois simplement descendre à deux à l’heure dans la pente, et j’ai pensé à mon athlète. J’ai attendu 15 à 20 secondes et quand il arrive au-dessus de nous, la course est donc finie. Je ne vais pas rester pantois deux minutes au bord de la piste. Je serre la main à l’entraîneur autrichien qui fait médaille d’argent et voilà», s’est défendu celui qui s’occupe des slalomeurs suisses depuis 2015.

Avant d’ajouter : «Jamais je ne me permettrais de sauter de joie sur une erreur d’un athlète. Je fais ce métier depuis 45 ans, ça ne me viendrait pas à l’idée de faire ça. C’est cruel le slalom, il arrive la même chose l’année dernière aux Mondiaux quand Clément Noël est en tête après la première manche, enfourche, et Loïc prend l’or. Les Norvégiens auraient eu exactement la même réaction que moi à ma place.»

Thierry Meynet ira tout de même discuter avec Atle Lie McGrath lors du prochain slalom de Coupe du monde prévu à Kranjska Gora au début du mois de mars. Loin du tumulte olympique, gageons que les deux hommes trouveront les bons mots afin d’oublier cet incident.

«Il répond toujours présent». Meillard paré d’or ! Le skieur d’Hérémence fait main basse sur Bormio

«Il répond toujours présent»Meillard paré d’or ! Le skieur d’Hérémence fait main basse sur Bormio

Les plus lus

Vive colère des Norvégiens : l’entraîneur de Loïc Meillard se défend !
Plus de 300 noms: la liste Epstein de Pam Bondi pour brouiller les pistes ?
Voici les derniers atouts de la Suisse dans la chasse aux médailles
Elle perd sa prévoyance vieillesse... à cause de 10 centimètres !
Epstein envoyait des avions à Londres avec des femmes à bord: Andrew impliqué ?
De Yanqing à Cortina, les déboires olympiques de la reine Shiffrin