Voici les derniers atouts de la Suisse dans la chasse aux médailles

Franjo von Allmen, Loïc Meillard, Marco Odermatt et Mathilde Gremaud ont brillé aux Jeux olympiques 2026. Pour la dernière phase des Jeux d'hiver à Milan-Cortina, la délégation suisse a encore de nombreux atouts à faire valoir. Voici un aperçu jour par jour.

Une médaille pour Wendy Holdener en slalom mercredi ? ats

Keystone-SDA ATS

Ski alpin, slalom dames (mercredi)

C'est la dernière chance de médaille pour les skieuses. Sur le papier, Camille Rast et Wendy Holdener font partie des favorites après leur doublé aux Mondiaux de l'an dernier. Dans le classement par discipline de la Coupe du monde cette saison, elles occupent également les 2e et 3e places derrière la leader américaine Mikaela Shiffrin. Seul hic: la piste de slalom à Cortina est courte et facile, ce qui laisse beaucoup de place aux surprises.

Ski de fond, sprint par équipes dames (mercredi)

Il s'agit probablement de la dernière chance pour remporter une médaille en ski de fond, après en avoir décroché trois aux Championnats du monde il y a un an. Après sa déception en sprint individuel, Nadine Fähndrich veut prendre sa revanche en sprint par équipes avec Nadja Kälin. Elle a déjà remporté deux médailles aux Championnats du monde dans cette discipline, l'argent en 2021 avec Laurien van der Graaff et le bronze il y a un an avec Anja Weber.

Aerials, messieurs (jeudi)

Avec Noe Roth, champion du monde l'année dernière, et Pirmin Werner, médaillé de bronze dans ce même évènement, la Suisse a encore toutes ses chances de remporter une première médaille olympique en Aerials depuis 20 ans et le titre olympique d'Evelyne Leu à Turin. Avant cela, Colette Brand, la mère de Noé Roth, avait remporté le bronze à Nagano en 1998.

Ski de randonnée, dames et messieurs (jeudi)

Comme souvent par le passé, la Suisse a de bonnes chances de briller dans une nouvelle discipline olympique. Marianne Fatton fait partie des meilleures athlètes en sprint. La Neuchâteloise a été championne du monde en 2021 et 2025, et a remporté la médaille d'argent aux Championnats du monde en 2023. Chez les messieurs, Arno Lietha (champion du monde de sprint en 2019) et Jon Kistler (champion du monde M23 de sprint en 2025) sont également candidats à une médaille à Bormio. Le relais mixte de samedi attise également les convoitises de l'équipe de Suisse.

Hockey sur glace, dames (jeudi)

Comme il y a douze ans à Sotchi, les hockeyeuses suisses peuvent espérer remporter une médaille de bronze. Jeudi à 14h40, la sélection de Colin Muller affrontera la Suède dans le match pour la médaille de bronze. Les Suissesses ont remporté trois des quatre dernières rencontres internationales contre les Scandinaves.

Curling, messieurs (jeudi/vendredi/samedi)

L'équipe du skip Yannick Schwaller a parfaitement démarré avec six victoires en six matches. Elle peut donc envisager la demi-finale de jeudi et, dans l'idéal, de s'assurer une médaille en se qualifiant pour la finale de samedi. Si ce n'est pas le cas, le CC Genève aura une deuxième chance vendredi lors du match pour la médaille de bronze.

Skicross, dames (vendredi) et messieurs (samedi)

Trois médaillés suisses lors de l'édition 2022 sont présents à Livigno. Ryan Regez a montré la voie à suivre il y a quatre ans à Pékin. Le Bernois y avait remporté le titre olympique, tandis que son coéquipier Alex Fiva s'était emparé de la médaille d'argent. La Vaudoise Fanny Smith a quant à elle assuré le bronze, permettant ainsi aux skieurs de cross de rentrer de Chine avec un jeu complet de médailles.

Bob, dames et messieurs (samedi/dimanche)

En bob à deux féminin, il faudra réaliser la course parfaite pour battre les pilotes allemandes et américaines qui dominent la discipline. Les championnes d'Europe Melanie Hasler et Nadja Pasternack ont toutefois montré lors de la Coupe du monde à domicile à Saint-Moritz qu'elles étaient capables de créer la surprise. Pour cela, elles devront toutefois se classer parmi les meilleures lors des deux premières manches vendredi afin de pouvoir viser une médaille samedi. Il en va de même pour les messieurs en bob à quatre, où les adversaires les plus redoutables viendront d'Allemagne samedi et dimanche.

Curling, dames (vendredi/samedi/dimanche)

La skip suisse Silvana Tirinzoni a déjà quatre titres mondiaux à son actif, mais il lui manque encore une médaille olympique. Après cinq victoires lors de leurs sept premières rencontres, les Suissesses sont en bonne voie pour atteindre les demi-finales vendredi et pourraient disputer la médaille d'or dimanche.

Hockey sur glace, messieurs (samedi/dimanche)

Les hockeyeurs suisses suscitent également des attentes élevées. Après sa victoire contre l'Italie, pays hôte, le finaliste du championnat du monde 2025 affrontera la Finlande mercredi soir, comme il y a quatre ans en quart de finale à Pékin. En 2022, l'équipe du sélectionneur national Patrick Fischer s'était inclinée 5-1 et avait dû quitter les Jeux, tandis que les Finlandais avaient remporté dans la foulée leur premier titre olympique.