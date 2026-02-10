Nadine Fähndrich était désemparée après son élimination en quarts de finale du sprint olympique mardi dans le Val di Fiemme. Elle pensait avant tout à sa famille et à ses fans, qu'elle sait avoir déçus.

Tout était pourtant prêt pour une fête du ski de fond suisse à Tesero, où le fans' club de Nadine Fähndrich a mis l'ambiance mardi. Mais, après une probante qualification (5e place), la Lucernoise a dû déchanter.

Une demi-heure après ce désastre, Nadine Fähndrich semblait calme. Perdue et déçue, mais calme. Jusqu'à ce que la conversation porte sur sa famille et ses nombreux fans. Quelques larmes ont alors coulé sur son visage: «Pour moi, c'est facile d'accepter un tel résultat quand il ne s'agit que de moi. Mais savoir combien de personnes se sont investies et voir leur déception, c'est le plus difficile.»

Un bon pressentiment pourtant

Pourtant, Nadine Fähndrich avait un bon pressentiment. «Bien sûr, j'avais beaucoup de pression. Mais j'avais le sentiment de pouvoir y faire face», a-t-elle assuré. Elle était nerveuse, mais plus confiante qu'il y a un an aux Championnats du monde à Trondheim où elle avait finalement remporté la médaille de bronze avec brio.

«Aujourd'hui (mardi), j'étais un peu plus convaincue que ça allait marcher», a poursuivi la Lucernoise, qui n'avait pas d'explication quant à son recul à la 5e place dans la dernière ligne droite de son quart de finale, derrière sa compatriote Anja Weber.

Ses skis ne semblaient pas fonctionner de manière optimale, et la trace choisie par Fähndrich et Weber était probablement la plus lente. «Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé», a-t-elle encore expliqué. «Je suis perplexe, mais je ne sais pas si je dois chercher une réponse ou si ce n'était tout simplement pas mon jour.»

L'art de rebondir

Nadine Fähndrich se montrait néanmoins catégorique. Elle trouverait dommage que tout se résume à l'obtention ou non d'une médaille. C'est plutôt le travail accompli qui devrait compter. «Et je suis fière de ce travail», a encore lâché la Lucernoise, qui mise encore sur le sprint par équipe et le relais dans le Val di Fiemme.

Elle a d'ailleurs déjà prouvé qu'elle savait réagir positivement aux déceptions. Lors des Mondiaux 2021 à Oberstdorf, elle était également restée bien en deçà des attentes dans le sprint individuel. Mais elle s'était parée de bronze par équipe quelques jours plus tard avec Laurien van der Graaff.

«A l'époque, j'avais la gorge nouée après le sprint individuel. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Peut-être parce que je suis plus âgée», a-t-elle encore expliqué, avant de se montrer plus positive: «Le 14 février est mon jour de chance.» C'est l'anniversaire de son petit ami et de son père, mais aussi la date du relais féminin.