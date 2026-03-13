Le snowboardeur Fabrice von Grünigen a créé la surprise en remportant la médaille d'argent en Banked Slalom aux Paralympiques 2026. Dans la catégorie LL2, le Bernois n'a dû s'incliner que devant le grand favori italien Emanuel Perathoner.

Fabrice von Grünigen, la médaille d'argent après la poisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour Fabrice von Grünigen, ses premiers Jeux ne se sont pas du tout déroulés comme prévu. Le jour de la cérémonie d'ouverture, il a gravement chuté à l'entraînement et a dû renoncer à prendre le départ du snowboardcross en raison d'une commotion cérébrale. Le Suisse de 25 ans a passé les jours suivants alité, la tête lourde, mais toujours avec l'espoir de pouvoir tout de même concourir à Cortina d'Ampezzo.

L'attente en valait la peine: vendredi, lors de la première manche, il a réalisé le deuxième meilleur temps derrière Perathoner. Aucun concurrent n'ayant réussi à faire mieux, il était déjà certain, avant même la deuxième tentative de Von Grünigen, que la médaille d'argent lui était acquise. Pour cet athlète, qui avait eu un accident lors d’une randonnée en montagne dans le Valais à l’âge de 18 ans et avait perdu l’avant-pied droit, ses premiers Jeux se sont terminés de manière heureuse et émouvante.

Il s'agit du quatrième podium suisse à Cortina. La délégation helvétique, composée de neuf athlètes, a ainsi dépassé son objectif d'une médaille dès l'avant-dernier jour.

Pas de deuxième médaille pour Fahrni

Une autre médaille était à portée de main dans la catégorie Upper Limb (athlètes présentant une limitation au niveau des bras) pour Aron Fahrni. L’Emmentalois de 27 ans, qui avait décroché dimanche le bronze en snowboardcross, offrant ainsi à la Suisse son tout premier podium historique dans une épreuve de snowboard paralympique, occupait à nouveau la troisième place à la mi-course.

Mais lors de la deuxième manche, il n’a pas réussi à améliorer son temps et s’est fait dépasser par deux concurrents. Au final, le vainqueur de la Coupe du monde de la discipline a manqué le podium de seulement 14 centièmes. La victoire est revenue à l'Italien Jacopo Luchini, devant deux Chinois.