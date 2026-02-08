Et soudain l'effroi a saisi la très chic Cortina... La star américaine Lindsey Vonn, qui tentait le pari de redevenir championne olympique à 41 ans malgré une grave blessure à un genou, a lourdement chuté lors de la descente des JO 2026, dimanche.

Dossard 13, celle qui a gagné de longue date le surnom de «Speed Queen» (la «reine de la vitesse"), s'est élancée à 11h59, sous un beau soleil, en vue d'écrire une des plus belles légendes de l'histoire des JO. Mais le rêve n'a duré que 12 secondes... Abordant une petite bosse en virage, l'Américaine âgée de 41 ans et 113 jours a perdu l'équilibre et, à la réception de son saut, a aussitôt chuté, ses skis à la perpendiculaire de la piste.

Le public dans l'aire d'arrivée, et l'ensemble des observateurs à vrai dire, a poussé un cri d'effroi et s'est figé devant les images de la star, sur le dos et grimaçant, les genoux repliés. De longues minutes se sont écoulées, les yeux rivés sur les écrans, tandis que les équipes médicales enveloppaient dans une couverture Lindsey Vonn, pleinement consciente, et la plaçaient sur une civière.

Au bout de ces 15 à 20 interminables minutes, la championne olympique 2010 de descente a été hélitreuillée, le public applaudissant longuement à son passage dans le ciel de l'Olimpia delle Tofane, la piste mythique qui l'a si souvent vu gagner (12 fois) et pour laquelle elle avait en grande partie effectué son spectaculaire «come-back» l'hiver dernier en vue de ses cinquièmes et derniers Jeux.

Sublime et chaotique

La course a alors repris, mais l'apothéose n'a donc pas eu lieu pour Lindsey Vonn, et la faute en revient grandement à une autre chute, celle vécue fin janvier lors de la descente de Crans-Montana, en Coupe du monde, à une semaine du début des JO.

Alors qu'elle abordait cette course dans le sillage d'une première partie d'hiver quasi idyllique - sept podiums en neuf courses dont ses 83e et 84e victoires en Coupe du monde -, la skieuse de Vail s'était gravement blessée, avec notamment une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Bien décidée à vaincre la malédiction, Lindsey Vonn avait toutefois annoncé quelques jours plus tard sa ferme intention d'être présente au départ de la descente olympique en ce dimanche 8 février, avec une attelle.

Un pari insensé alors que l'Américaine avait pu refaire son grand retour l'hiver dernier après une retraite de six ans, grâce à la pose d'une prothèse en titane sur son autre genou, le droit, meurtri lui aussi et qui l'avait contrainte à quitter le circuit en 2019.

Une légende

Les entraînements officiels de vendredi et samedi avaient semblé donner raison à l'intrépide skieuse, avec des 11e et 3e places et une impression rassurante. Mais finalement fausse.

Vingt-quatre ans après sa première course en Coupe du monde, l'Américaine a perdu son pari, sportif et médical, et la suite de sa carrière, qui ne devait de toute façon pas excéder cet hiver olympique, parait désormais hautement improbable.

Elle restera quoi qu'il en soit une légende de son sport, par son palmarès (trois médailles olympiques dont une en or, quatre gros globes de cristal, 84 succès en Coupe du monde...) et par sa trajectoire, sublime et chaotiq