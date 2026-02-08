  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski alpin La chute, puis un silence assourdissant : Vonn et la fin du rêve olympique

ATS

8.2.2026 - 12:29

Et soudain l'effroi a saisi la très chic Cortina... La star américaine Lindsey Vonn, qui tentait le pari de redevenir championne olympique à 41 ans malgré une grave blessure à un genou, a lourdement chuté lors de la descente des JO 2026, dimanche.

Vilaine chute de Lindsey Vonn lors de la descente des JO

Vilaine chute de Lindsey Vonn lors de la descente des JO

La star américaine, qui s’alignait malgré une grave blessure à un genou, a lourdement chuté après 10 secondes de course lors de la descente des JO de Milan-Cortina.

08.02.2026

Keystone-SDA

08.02.2026, 12:29

08.02.2026, 15:30

Dossard 13, celle qui a gagné de longue date le surnom de «Speed Queen» (la «reine de la vitesse"), s'est élancée à 11h59, sous un beau soleil, en vue d'écrire une des plus belles légendes de l'histoire des JO. Mais le rêve n'a duré que 12 secondes... Abordant une petite bosse en virage, l'Américaine âgée de 41 ans et 113 jours a perdu l'équilibre et, à la réception de son saut, a aussitôt chuté, ses skis à la perpendiculaire de la piste.

JO 2026 - Ski alpin. Shiffrin dit son admiration pour Vonn... avant de faire équipe avec ?

JO 2026 - Ski alpinShiffrin dit son admiration pour Vonn... avant de faire équipe avec ?

Le public dans l'aire d'arrivée, et l'ensemble des observateurs à vrai dire, a poussé un cri d'effroi et s'est figé devant les images de la star, sur le dos et grimaçant, les genoux repliés. De longues minutes se sont écoulées, les yeux rivés sur les écrans, tandis que les équipes médicales enveloppaient dans une couverture Lindsey Vonn, pleinement consciente, et la plaçaient sur une civière.

Au bout de ces 15 à 20 interminables minutes, la championne olympique 2010 de descente a été hélitreuillée, le public applaudissant longuement à son passage dans le ciel de l'Olimpia delle Tofane, la piste mythique qui l'a si souvent vu gagner (12 fois) et pour laquelle elle avait en grande partie effectué son spectaculaire «come-back» l'hiver dernier en vue de ses cinquièmes et derniers Jeux.

Sublime et chaotique

La course a alors repris, mais l'apothéose n'a donc pas eu lieu pour Lindsey Vonn, et la faute en revient grandement à une autre chute, celle vécue fin janvier lors de la descente de Crans-Montana, en Coupe du monde, à une semaine du début des JO.

Alors qu'elle abordait cette course dans le sillage d'une première partie d'hiver quasi idyllique - sept podiums en neuf courses dont ses 83e et 84e victoires en Coupe du monde -, la skieuse de Vail s'était gravement blessée, avec notamment une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

JO 2026 - Ski alpin. Johnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA

JO 2026 - Ski alpinJohnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA

Bien décidée à vaincre la malédiction, Lindsey Vonn avait toutefois annoncé quelques jours plus tard sa ferme intention d'être présente au départ de la descente olympique en ce dimanche 8 février, avec une attelle.

Un pari insensé alors que l'Américaine avait pu refaire son grand retour l'hiver dernier après une retraite de six ans, grâce à la pose d'une prothèse en titane sur son autre genou, le droit, meurtri lui aussi et qui l'avait contrainte à quitter le circuit en 2019.

Une légende

Les entraînements officiels de vendredi et samedi avaient semblé donner raison à l'intrépide skieuse, avec des 11e et 3e places et une impression rassurante. Mais finalement fausse.

JO 2026 - Ski alpin. Les Suissesses loin du compte à l'entraînement, Vonn «y est arrivée»

JO 2026 - Ski alpinLes Suissesses loin du compte à l'entraînement, Vonn «y est arrivée»

Vingt-quatre ans après sa première course en Coupe du monde, l'Américaine a perdu son pari, sportif et médical, et la suite de sa carrière, qui ne devait de toute façon pas excéder cet hiver olympique, parait désormais hautement improbable.

Elle restera quoi qu'il en soit une légende de son sport, par son palmarès (trois médailles olympiques dont une en or, quatre gros globes de cristal, 84 succès en Coupe du monde...) et par sa trajectoire, sublime et chaotiq

Les plus lus

On cherche un nouveau chef d'équipe... mais pas de la génération Z
Johnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA
«C’est pire que toutes les maladies qu'ils pensaient que j’avais»
Odermatt-Meillard : la Suisse aligne son duo star en combiné !
Nouvelles révélations sur Crans-Montana, skis électriques et fraude chez RUAG