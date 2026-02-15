  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Wendy Holdener déclare forfait pour le géant

ATS

15.2.2026 - 08:01

L'équipe de Suisse ne comptera que trois athlètes au départ du géant olympique des dames dimanche à Cortina. Wendy Holdener a décidé à la dernière minute de ne pas participer, a annoncé Swiss-Ski.

Wendy Holdener renonce au géant.
Wendy Holdener renonce au géant.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.02.2026, 08:01

15.02.2026, 08:56

La Schwytzoise se concentre d'ores et déjà sur le slalom de mercredi. Elle consacrera le temps gagné grâce à son forfait à des entraînements supplémentaires dans sa discipline de prédilection.

Camille Rast, Vanessa Kasper et Sue Piller représenteront la Suisse dans le géant dominical, dont la première manche est prévue à 10h.

JO 2026 - Ski alpin. Camille Rast parmi les candidates au podium en géant

JO 2026 - Ski alpinCamille Rast parmi les candidates au podium en géant

