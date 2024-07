Les Japonais sont bien les rois du skateboard. Comme à Tokyo, Yuto Horigome a remporté la médaille d'or lors des épreuves de skateboard street des JO de Paris à La Concorde lundi.

Yuto Horigome KEYSTONE

ATS

Désormais double champion olympique, le skater de 25 ans, originaire de Tokyo et résidant aux Etats-Unis, a de nouveau montré à des milliers de spectateurs réunis sous un soleil de plomb, qu'il était l'empereur de sa jeune discipline avec un score de 281,14 points.

Après le doublé dimanche de Coco Yoshizawa et Liz Akama, en or et argent chez les filles, le Japon a donc continué sa razzia sur le skateboard, sport qu'il avait déjà dominé à Tokyo, et pourrait également s'imposer en park la semaine prochaine.

