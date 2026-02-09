Mauvaise nouvelle à l'approche des Championnats d'Europe: Joana Mäder a dû quitter le tournoi Elite16 de Hambourg pour cause de blessure.

Beachvolley Mauvaise nouvelle pour la Suisse à quelques jours des Européens

La joueuse de 34 ans s'est foulé le pied, comme l'a confirmé le responsable presse de l'équipe de Joana Mäder et Leona Kernen à l'agence Keystone-ATS. D'autres examens sont désormais prévus afin de déterminer la gravité de la blessure.

La paire helvétique s'était qualifiée pour le premier tour à élimination directe grâce à une victoire lors de son deuxième match de poule. Les deux femmes ont dû déclarer forfait pour le match prévu samedi matin contre les Allemandes Svenja Müller et Cinja Tillmann.

Cette blessure survient au pire moment, car les Championnats d’Europe débutent la semaine prochaine à Stare Jablonki, en Pologne. Le premier match de Mäder/Kernen est prévu mercredi à 9h.