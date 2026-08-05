L'Italien Jonathan Milan, leader du classement général, a poursuivi son carton plein au Tour de Pologne. Il s'est imposé pour la troisième fois en trois journées de course, mercredi entre Gorzow Wielkopolski et Zielona Gora (194 km).

Trois jours de course et autant de victoires pour Jonathan Milan en Pologne.

Le coureur de la formation Lidl-Trek s'est imposé au sprint comme lors des deux premières étapes, devant l'Anglais Noah Hobbs et l'Italien Alessandro Romele. Milan reste sur cinq victoires d'affilée, en comptant la dernière étape du Giro et le Championnat d'Italie.

La route commencera à s'élever jeudi à l'occasion de la 4e étape entre Zagan et Karpacz (175 km), avec le franchissement de deux cols de première catégorie, dont un tout proche de l'arrivée. Le Tour de Pologne s'achèvera dimanche par un contre-la-montre.