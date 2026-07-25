«Il ne faut pas s'attendre à me revoir»: le Français Julian Alaphilippe, double champion du monde et plusieurs fois maillot jaune sur le Tour de France a déclaré qu'il ne devrait pas revenir sur la Grande Boucle, samedi après l'avant-dernière étape de cette 113e édition.

Julian Alaphilippe a déclaré qu'il ne devrait pas revenir sur la Grande Boucle.

Cyclisme Julian Alaphilippe affirme qu'il ne devrait pas revenir sur le Tour de France

«Il n'y a rien d'officiel mais il ne faut pas s'attendre à me revoir», a expliqué le coureur de la formation à licence suisse Tudor au micro d'Eurosport.

Loin du niveau qu'il avait atteint entre 2018 et 2021, «Alaf'» a vécu à 34 ans un Tour difficile, tentant parfois de partir dans les échappées avant de céder du terrain et d'être distancé.

Il a pourtant livré une prestation honorable lors de l'étape-reine de ce Tour samedi, terminant à la 29e place à l'Alpe d'Huez, bras dessus bras dessous avec un autre vétéran français, Warren Barguil.

Sa possible fin de parcours sur le Tour de France marque une étape chez les coureurs français, tant Julian Alaphilippe a été un des visages du cyclisme tricolore de la dernière décennie.

Champion du monde en 2020 et 2021, ce coureur inclassable aux qualités de puncheur énormes s'était montré étincelant lors de la Grande Boucle 2019, portant le maillot jaune pendant 14 jours, remportant deux étapes et prenant la 5e place du général à l'arrivée.

Maillot à pois en 2018, Alaphilippe a au total remporté six étapes sur le Tour, en plus de Milan-Sanremo et des Strade Bianche en 2019, mais aussi de trois Flèches Wallonnes entre 2018 et 2021.