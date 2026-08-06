La Mauricienne Kim Le Court s'est imposée au sprint sur la 6e étape du Tour de France Femmes à Tournon-sur-Rhône jeudi. La Suissesse Marlen Reusser a conservé son maillot jaune.

Au terme d'une nouvelle étape accidentée avec six cols répertoriés, un groupe de huit échappées s'est joué la victoire au sprint. Le Court, qui avait déjà levé les bras l'an dernier sur la Grande Boucle à Guéret, a devancé Cédrine Kerbaol (2e) et Puck Pieterse. Le peloton a franchi la ligne avec 28 secondes de retard, avec notamment la Zurichoise Noemi Rüegg, qui s'est offert la 10e place.

Sa compatriote Reusser a une nouvelle fois fait forte impression jeudi. Malgré les manoeuvres de sa poursuivante au classement général Demi Vollering pour tenter de la déstabiliser dans les descentes, la Bernoise n'a jamais montré le moindre signe de faiblesse, et maintient son avance sur la Néerlandaise, toujours à 12 ''. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma-Phinney conserve son troisième rang provisoire avec 1'17 de retard.

Vendredi, les coureuses feront face à l'étape-reine de ce Tour. L'arrivée au sommet du Mont Ventoux, seule montée classée hors-catégorie de cette 5e édition (15,6 km à 8,6%), promet de jouer un rôle décisif quant à la victoire finale, à deux jours du terme de la course à Nice.