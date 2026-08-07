Géraldine Di Tizio-Frey évolue cette saison dans une nouvelle dimension. Après avoir couru sous les 11 secondes, la sprinteuse fait partie des favorites du 100 m lundi soir aux Européens de Birmingham.

«Totalement surréaliste.» Telle est la réponse de Géraldine Di Tizio-Frey à Keystone-ATS lorsqu’on lui demande ce que cela fait d'appartenir désormais au cercle des athlètes ayant couru le 100 m en moins de 11 secondes. C'était quatre jours après avoir réalisé 10''98 lors du meeting de Bulle, le 11 juillet.

Sur cette piste réputée très rapide et dans des conditions idéales, la Lucernoise de 29 ans restait pourtant prudente: «Je ne m'attends pas à pouvoir encore courir sous les 11 secondes tout de suite.» Raté! Di Tizio-Frey va encore plus vite lors des Championnats de Suisse disputés fin juillet au Letzigrund en décrochant pour la première fois le titre national du 100 m en 10''96.

Nouvelles impulsions

Même si elle ne s'attendait pas à réaliser de telles performances, sa forme actuelle ne doit rien au hasard et est due à plusieurs changements. La sprinteuse travaille désormais avec Patrick Saile, l’entraîneur national du sprint au sein de Swiss Athletics, alors que son ancien coach Lucio Di Tizio l'assiste comme conseiller.

Avec Saile, l’accent a été mis sur la musculation. Di Tizio-Frey ne s’est pas seulement entraînée davantage dans ce domaine, elle a aussi travaillé avec des charges plus lourdes. Elle a également procédé à de petits ajustements dans sa technique de course.

«Je parviens désormais à poser correctement le pied et à transmettre un maximum de force à la piste, pour que tout parte bien vers l’avant, explique-t-elle. Comme je n’ai pas commencé la saison très rapidement, il a aussi fallu faire preuve d’un peu de courage pour rester fidèle au plan et appliquer les aspects techniques comme nous l’avions prévu. Et cela porte ses fruits.»

Qu’est-ce qui l’a poussée à changer d’entraîneur? «Je m’entraînais déjà de temps en temps avec Patrick l’an dernier. Nous nous sommes toujours très bien entendus. Lucio a eu 74 ans l’an dernier et en vue du prochain cycle olympique, nous avons décidé de confier la responsabilité à un autre entraîneur afin de le soulager un peu. Mais il aime toujours s’investir et dirige encore parfois une séance.»

Lucio Di Tizio est son beau-père, puisqu’elle est mariée à son fils Luca. Ce dernier pratiquait auparavant le décathlon, mais a subi une grave hernie discale en 2019 et a mis un terme au sport de haut niveau. Il accompagne souvent sa femme à l'entraînement. «Quand nous partions en camp d’entraînement, cela ressemblait aussi à des vacances en famille. Tout a toujours très bien fonctionné», raconte-t-elle.

Des débuts tardifs

Géraldine Di Tizio-Frey a commencé l’athlétisme relativement tard, «vers 14 ou 15 ans». Comme ses parents, elle a pratiqué le waterpolo et a fait de la gym. En athlétisme, il est rapidement apparu que son talent se situait sur le sprint, car elle possède de nombreuses fibres musculaires rapides.

En 2017, elle a remporté la médaille de bronze du 4x100 m aux Championnats d’Europe M23 à Bydgoszcz. En 2022, aux Mondiaux à Eugene, elle a participé pour la première fois à une grande compétition en plein air chez les élites. Depuis, elle a régulièrement pris part à des championnats internationaux, notamment aux JO de Paris en 2024.

Elle pourrait «vivre de l’athlétisme, sauf que tout dépend de la situation avec les sponsors», mais depuis octobre dernier elle travaille à 50% dans un groupe actif dans le domaine de la santé. Elle fait partie d’une équipe responsable des prestations de santé en pharmacie.

Le mardi, elle travaille généralement au siège de Berne et ne s’entraîne pas. Le reste du temps, elle peut travailler de manière flexible en télétravail ou se rendre dans une pharmacie. L’été précédent, elle avait terminé ses études en sciences pharmaceutiques à l’EPFZ. «J’aime aussi faire autre chose à côté, pour que ma tête ne soit pas constamment tournée vers le sport, explique-t-elle.

Sans pression vers un nouveau sommet

Les Jeux olympiques de Paris constituaient son grand objectif. Après ceux-ci, elle s’était dit qu’elle avancerait année après année. La voilà désormais aux Championnats d’Europe de Birmingham en tant que meilleure Européenne de la saison 2026, avec le statut de candidate au podium sur 100 m.

Jusqu’ici, elle ne s’est encore jamais qualifiée pour une finale individuelle d’un grand championnat. Sauf que, forte de son nouveau statut, toute issue autre qu'une place en finale constituerait une déception. Elle tient malgré tout à ne pas se mettre trop de pression. Car lundi soir, après les demi-finales et la finale, elle aimerait pouvoir prononcer une nouvelle fois le mot «surréaliste».