Léon Marchand, blessé lundi à un adducteur, a déclaré forfait pour le 200 m nage libre des Championnats de France mardi à Saint-Etienne. Il n'avait déjà pas pris part au 200 m brasse lundi.

Léon Marchand, blessé à un adducteur, a déclaré forfait pour les Championnats de France (archive).

Le nom du nageur de 24 ans, qui aurait dû être aligné dans l'avant-dernière série prévue à 09h54, apparait rayé sur les listes de départ. Marchand avait déjà déclaré forfait pour la finale du 200 m brasse lundi soir après avoir ressenti une douleur à un adducteur lors de sa course de la matinée.

Le forfait du quadruple champion olympique était donc plutôt attendu sur le 200 m nage libre, puisqu'il devait passer de nouveaux examens mardi matin, d'après l'encadrement des Bleus. Il reste pour l'instant aligné dans trois autres épreuves, le 200 m papillon mercredi, ainsi que les 200 m quatre nages et 400 m nage libre jeudi.

La compétition sert d'épreuve qualificative pour l'Euro de natation prévu dans six semaines à Saint-Denis (10-16 août).