Une décision sera prise «d'ici la fin de journée» sur le maintien ou non de la 3e étape du Tour de France, qui doit s'achever lundi dans les Pyrénées-Orientales. Parce qu'un important incendie est en cours, a indiqué dimanche le préfet du département.

Verdict attendu ce soir Tour de France: la 3e étape menacée par un incendie dans les Pyrénées

«C'est un sujet sur lequel on travaille cet après-midi. On pourra prendre une décision d'ici la fin de la journée,» a déclaré lors d'un point de presse Pierre Regnault de la Mothe. «Le feu a repris de la vigueur, tous les moyens sont mobilisés pour le contenir», a ajouté M. Regnault de la Mothe.

L'incendie en cours dans le département a déjà parcouru environ 1500 hectares. Il se situe à quelque 70 kilomètres des Angles, où est prévue l'arrivée vers 17h de la troisième étape du Tour de France (195,9 km), qui doit partir de Granollers, en Espagne, à la mi-journée.

En raison de l'incendie, le préfet a décidé dimanche matin de fermer la principale route qui permet notamment d'accéder depuis la côte au parcours de l'étape de lundi de la Grande Boucle.

«Elle est fermée d'abord parce qu'il faut faciliter le travail des secours. Deuxièmement, il faut préserver la sécurité des usagers de la route eux-mêmes», a souligné le préfet lors de son point de presse.

Relancé sur le fait de savoir si la route allait rester fermée lundi, il n'a pas voulu répondre, mais s'est voulu rassurant en disant que lundi, «on aura un peu moins de vent (...) donc, on devrait avoir une accalmie».