La neuvième étape du Tour de France dimanche entre Malemort et Ussel a été raccourcie de trente kilomètres, ont annoncé les organisateurs et la préfecture samedi. Le département a été placé en vigilance rouge canicule par Météo-France.

⚠️ Adaptation du parcours de la 9ᵉ étape en raison du passage du département de la Corrèze en vigilance rouge canicule ⚠️ Météo-France a placé le département de la Corrèze en vigilance rouge canicule en raison d'un épisode de chaleur d'une intensité exceptionnelle. Dans ce… pic.twitter.com/f3VAPh164q

30 kilomètres en moins Canicule : le Tour de France modifie en urgence le parcours de la 9e étape

«Cette décision est rendue nécessaire par les conditions météorologiques exceptionnelles. Elle vise à permettre le déroulement de l'épreuve dans des conditions compatibles avec le niveau de vigilance rouge canicule. En conséquence, il a été décidé que le parcours de la 9e étape est réduit à 155,5 km, contre 185,5 km initialement prévus», ont indiqué les organisateurs d'ASO.

Le départ de Malemort est toujours prévu à 13h45 mais l'arrivée à Ussel est désormais programmée aux alentours de 17h30.

Que le parcours d'une étape du Tour de France soit modifié n'est pas une nouveauté mais, pour ce motif, il s'agit d'une décision inédite dans l'histoire plus que centenaire de la Grande Boucle.