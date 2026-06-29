Le comité d'organisation des Alpes 2030 a validé lundi la carte des sites olympiques et paralympiques. Cette étape marque l'ouverture d'une nouvelle phase pour ce projet qui a traversé des mois de turbulences et de crise de gouvernance.

La carte officielle des sites des JO 2030 a été révélée après le conseil d'administration de l'instance. Au coeur de l'un des pôles des futurs Jeux français, celui dit "Métropole de Lyon" sur le site de Décines, cette enceinte s'appellera "Arena de Lyon". https://t.co/NPZpW5vYP8

«C'est un concept beaucoup plus resserré, plus compact, qui va offrir une expérience olympique bien meilleure aux populations locales, aux spectateurs et aux athlètes», a déclaré à la presse Edgar Grospiron, président du Cojop, à l'issue d'un conseil d'administration.

Ces Jeux d'hiver se dérouleront ainsi «dans un rayon maximum de trois heures de Lyon», a-t-il ajouté en référence à la décision en mai des organisateurs de rapatrier dans la capitale des Gaules le pôle glace initialement prévu à Nice, suite à un désaccord avec le nouveau maire de Nice Eric Ciotti sur la localisation du hockey.

L'essentiel du cadre d'Alpes 2030 est désormais arrêté, avec les quatre grands pôles de Savoie, de Haute-Savoie, du Briançonnais et de Lyon, qui accueilleront les compétitions ainsi que les villages des athlètes.

Le projet entre dans une nouvelle phase

Cette carte des sites doit désormais recevoir une ultime approbation du Comité international olympique (CIO) en juillet, et sera alors complétée avec la répartition détaillée des sports ainsi que des disciplines potentiellement entrantes – freeride et patinage synchronisé tenant la corde – ou sortantes – combiné nordique et slalom parallèle en snowboard – qui manquent encore sur ce schéma.

Lyon et sa métropole sont également en train d'arrêter les infrastructures qui pourront accueillir chacune des épreuves de glace, et cherchent un emplacement pour le village des athlètes ou encore le hub média.

«On a validé les fondations, maintenant on va rentrer dans une phase de planification stratégique», a commenté Edgar Grospiron.

Pour l'officialisation de cette carte des sites, attendue depuis des mois, les organisateurs des Jeux se sont offert une photo de famille à Charbonnières-les-Bains, près de Lyon, réunissant présidents de régions, élus locaux, responsables des comités olympique et paralympique ou autres officiels, ainsi que des athlètes.

Une gouvernance encore sous surveillance

Ces derniers mois, le Cojop a été secoué par une série de démissions en cascade dont celle en février de son numéro deux Cyril Linette en raison de «désaccords insurmontables» avec Edgar Grospiron. Le nouveau directeur général, l'ancien préfet du Tarn-et-Garonne, Vincent Roberti, a pris ses fonctions le 15 juin.

«L'objectif demeure inchangé: livrer en 2030 des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver responsables, innovants et fédérateurs, portés par les territoires alpins et l'ensemble du mouvement sportif», a affirmé lundi le Cojop.