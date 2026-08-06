La championne olympique de 2022 Eve Muirhead a annoncé son retour à la compétition. Son objectif est de participer à l'épreuve mixte aux Jeux olympiques de 2030.

Eve Muirhead sort de sa retraite avec les Jeux 2030 en ligne de mire (image d’archives).

Muirhead avait mené l'équipe de Grande-Bretagne à la victoire à Pékin en tant que skip, puis avait mis fin à sa carrière. En février dernier, l'Ecossaise de 36 ans avait dirigé la délégation de l'équipe olympique britannique aux Jeux d'hiver de Cortina d'Ampezzo.

Comme l'a rapporté la BBC, Muirhead disputera la prochaine saison en catégorie mixte. Avec le double médaillé d'argent olympique Bobby Lammie à ses côtés, elle vise une qualification pour les Jeux de 2030 en France. Le duo avait remporté le titre de champion du monde mixte en 2022 à Genève.