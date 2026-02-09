A Aix-la-Chapelle, la Mecque de l'équitation, les athlètes se battront pour une médaille lors des Championnats du monde qui se tiennent sur les deux prochaines semaines. C'est également à cette occasion que seront distribuées les premières qualifications pour les JO de Los Angeles. Les enjeux autour de l'évènement en cinq questions:

Pourquoi les Mondiaux d'Aix-la-Chapelle sont-ils si importants?

Les championnats du monde constituent l'apogée d'une saison en équitation, et permettent cette année de faire d'une pierre deux coups. Dans les disciplines olympiques (saut d'obstacles, dressage et concours complet), il n'y a pas seulement de titre mondial à la clé, mais également les premières places qualificatives par équipes pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Pour de nombreuses nations, la qualification olympique est même plus importante qu'une médaille individuelle.

Quels sont les objectifs de la Suisse?

La priorité absolue, dans les trois disciplines olympiques, est la qualification pour les Jeux olympiques de 2028, y compris en saut d'obstacles. Sept places sont disponibles dans cette discipline, tout comme en concours complet. En dressage, il y en a six. Manquer le top 7 en saut d'obstacles et en concours complet serait une déception, tandis qu'obtenir un billet pour les Jeux en dressage avant l'heure serait un véritable exploit.

Quelles sont les chances de qualification des athlètes suisses?

Avec Steve Guerdat et Martin Fuchs, les Suisses devraient obtenir haut la main leur qualification olympique en saut d'obstacles, d'autant plus que les Etats-Unis, pays hôte et place forte de la discipline, est d'ores et déjà qualifiée. S'ils ne parvenaient pas à leurs fins en Allemagne, ils auraient encore une chance de qualification lors des Championnats d'Europe 2027.

En concours complet, le chef d'équipe Dominik Burger pourra compter sur un quatuor expérimenté: Felix Vogg avec Frieda, Robin Godel sur Grandeur de Lully, Nadja Minder sur Jalisco et Mélody Johner sur Erin. Ils ne participent pas à leur premier championnat, eux qui ont remporté le concours de Coupe des nations à Avenches mi-juillet.

En dressage, les dames sous la direction de Ruth Haas ont fait des progrès. Grâce au formateur Oliver Oelrich et au programme de jeunes talents de la Fédération suisse, la Suisse est à nouveau compétitive mais devra faire face à des adversaires de haut niveau à Aix-la-Chapelle. D'autant plus que Charlotta Rogerson et Bonheur de la Vie ne seront pas de la partie.

Pourquoi Charlotta Rogerson a dû se retirer?

Charlotta ("Kiki") Rogerson a annoncé son retrait vendredi dernier car son cheval, Bonheur de la Vie, n'est pas à 100%. «Cette décision m'a été très difficile à prendre. Mais le bien-être du cheval passe avant tout, même si cela signifie renoncer à mon plus grand rêve sportif», a-t-elle déclaré via les réseaux sociaux.

Aucune paire de remplacement ne sera appelée en vue des Mondiaux, et l'équipe suisse de dressage se présentera aux juges sans pouvoir compter sur un résultat supplémentaire. Les autres Helvètes en lice sont Charlotte Lenherr (Dettori), Delia Eggenberger (Santa Maria) et Estelle Wettstein (Quaterboy).

Qui a des chances de médaille?

En saut d'obstacles, la Suisse fait partie des candidats à la médaille lors de la deuxième semaine des championnats, et pas seulement dans le concours par équipes. Grâce à Dynamix, Guerdat a déjà remporté en individuel l'or aux championnats d'Europe (2023) et l'argent aux Jeux olympiques (2024). Martin Fuchs a gagné le Grand Prix de millions l'été dernier à Aix-la-Chapelle, mais en montant Leone Jei lors de la finale principale et non sur Conner Jei, qui est son cheval cette année à la faveur de ses récentes bonnes performances. Fuchs a encore la possibilité de changer pour Leone Jei s'il en ressent le besoin. Jason Smith avec Picobello et Gaëtan Joliat sur Chelsea complètent l'équipe de Suisse.

En concours complet, une médaille par équipes relèverait de l'inattendu. Selon les bookmakers, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande devraient figurer sur le podium.

Après le retrait de Charlotta Rogerson, ce serait un exploit si une paire suisse parvenait à se classer dans le top 18 et à accéder à la grande finale de la compétition de dressage.