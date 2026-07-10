La colère de Remco Evenepoel envers ses rivaux et son coéquipier, le vomissement sur son vélo de Daan Hoole et le record d'ascension du Tourmalet pour l'inévitable Pogacar: faits marquants de la sixième étape du Tour de France, remportée par Tadej Pogacar jeudi à Gavarnie-Gèdre.

Remco Evenepoel (en centre) n’a pas apprécié que son coéquipier et ses rivaux ne prennent pas les relais dans la montée finale jeudi.

Un jour sur le Tour de France La colère d’Evenepoel, des vomissements, un record et une vilaine gamelle

LES POIS FRANÇAIS DU JOUR

La bataille pour le maillot à pois est lancée, et il faudra certainement se lever de bonne heure pour en priver Tadej Pogacar. Les Français Lenny Martinez et Valentin Paret-Peintre, pas effrayés par la gloutonnerie du Slovène, ont tenté de prendre de l'avance en se disputant à deux le sommet du col d'Aspin, avant que «Pogi» ne s'envole seul dans le Tourmalet.

«J'ai fait le maximum pour les points, j'avais vraiment envie de marquer beaucoup de points aujourd'hui, j'ai vite vu que ça allait être compliqué...», soufflait «VPP» à l'arrivée, qui a fait du maillot de meilleur grimpeur son objectif premier, comme Martinez. Ce dernier peut également envisager une jolie au place au général, mais le veut-il seulement? «C’était sympa mais quand je vois une journée comme ça, il suffit une journée de moins bien...»

LA COLÈRE DU JOUR

Remco Evenepoel n’a pas l’habitude de mâcher ses mots et c’était encore le cas jeudi après sa quatrième place à Gavarnie-Gèdre. Il a d’abord pesté contre... Florian Lipowitz, son co-leader chez Red Bull Bora qui ne lui a pas donné un relais dans le final lorsqu’il le lui a demandé. «Oui j’étais en colère et pour une bonne raison. Au Tour de Catalogne, j’ai roulé pour lui pendant trente kilomètres et là je lui demande de faire un kilomètre pour moi et ce n’est pas possible. Il faudra qu’on en discute ce soir.» Ambiance.

Mais Lipowitz n’était pas le seul objet de son courroux. «Lidl-Trek avait deux coureurs dans notre groupe (Ayuso et Skjelmose) et ils ne voulaient pas rouler. Qu’avaient-t-ils à perdre? On aurait peut-être pu rattraper Jonas» Vingegaard, a déploré le Belge.

LE MALADE DU JOUR

Le Néerlandais Daan Hoole a du se dire qu'il allait passer une journée terrible, alors qu'il restait plus de 80 km à parcourir sur les pentes pyrénéennes. Pris de vomissements, le coureur de Décathlon CMA-CGM est resté sur son vélo alors qu'Aspin se profilait. Le coéquipier de Paul Seixas s'est accroché et a terminé l'étape dans le gruppetto, à 43 min 28 de Pogacar. Les deux mondes du cyclisme.

LE BONHEUR DU JOUR

Vainqueur de la deuxième étape à Barcelone, Isaac Del Toro vit «une première semaine absolument incroyable» sur le Tour, qu’il découvre. Jeudi, le Mexicain de 22 ans a encore été décisif en mettant sur orbite son leader Pogacar, qui est «tellement fort», avant de prendre la troisième place de l’étape et du général.

«C’est vraiment beau ce que l’on vit. Tout le monde est très heureux vraiment. Moi je me sens vraiment bien et je suis content d'être à ce niveau, c'est absolument incroyable», a expliqué celui qui peut viser un podium. «Je profite de chaque étape, je ne sais pas. Si ça m'arrive cette année, je serai heureux.»

Donde se forjan las leyendas.

En el puerto más mitológico del ciclismo.



POGACAR REVIENTA EL TOUR EN EL TOURMALET.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/WYA5pjkV0k — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 9, 2026

L'ABANDON DU JOUR

Annoncé comme une des attractions de cette édition, le Belge Cian Uijtdebroeks, leader de la Movistar dans le sillage de son encourageante septième place au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, a fini par jeter l’éponge lors de la première étape de haute montagne. Agé de 23 ans, l’ex-équipier de Vingegaard au sein de la Visma souffrait de maux d'estomac et de fièvre depuis le début du Tour. En difficulté dans Aspin, il a mis pied à terre avant l’arrivée.

Deux autres coureurs ont abandonné en cours d'étape, le Belge Bert Van Lerberghe (Soudal Quick-Step), poisson-pilote de Tim Merlier dans les sprints et qui avait chuté à l’approche de l’arrivée mercredi, et le Néerlandais Arvid De Kleijn (Tudor), la lanterne rouge. Le peloton compte désormais 177 unités sur les 184 présents à Barcelone.

L'ABANDON DU SOIR

«Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, il faut voir ce que donne la radio. Pour l'instant, j'ai un peu mal à la tête et aux côtes», disait le Norvégien Torstein Traeen, maillot jaune jeudi matin avant de craquer puis de chuter lourdement dans la descente du Tourmalet. Le verdict est tombé dans la soirée: le coureur d'Uno-X, qui a terminé à près de 30 minutes de Pogacar, a été contraint à l'abandon. Commotion cérébrale et fractures des côtes, a précisé son équipe.

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