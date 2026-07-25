La 21e et dernière étape du Tour de France dimanche à Paris a été raccourcie. Les organisateurs et la préfecture de police ont pris cette décision samedi pour soulager les services de secours mobilisés sur le front des feux de forêt, en particulier en Gironde.

Les coureurs passeront tout de même par Montmartre.

Cyclisme La dernière étape du Tour de France à Paris dimanche raccourcie

Le parcours de l'étape est ainsi réduit à 89 km contre les 133 km initialement prévus. Après la présentation des équipes à Thoiry, qui devait accueillir le départ de l'étape, les coureurs rejoindront directement en bus le circuit final à Paris où ils s'élanceront depuis la ligne d'arrivée à 17h50.

Le peloton effectuera deux tours supplémentaires des Champs-Élysées avant de rejoindre le circuit de Montmartre pour une arrivée programmée à 19h45.