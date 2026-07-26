Héroïque, Mathieu van der Poel a remporté l'ultime étape du Tour de France dimanche à Paris en résistant au retour du peloton. Tadej Pogacar s'est imposé pour la 5e fois au classement général, au terme d'une édition qui a souri aux Suisses.

Réduite à 89 kilomètres au lieu de 132,5 pour soulager les forces de sécurité engagées contre les incendies en cours en France, la dernière étape de cette Grande Boucle a tenu ses promesses, avec au programme la triple ascension de la Butte Montmartre. Incapable de tenir la roue de Wout Van Aert dans la rue Lepic l'an dernier, Pogacar a cette fois résisté à l'accélération de Mathieu van der Poel à 10 kilomètres de l'arrivée.

Le duo a ensuite résisté au retour du peloton pour se jouer la victoire. «MVDP» a lâché le Slovène dans les derniers mètres pour devancer d'une roue son coéquipier de l'équipe Alpecin Jasper Philipsen sur la ligne d'arrivée et engranger un 2e succès sur cette 113e édition.

Pogacar en lice sur le Tour d'Espagne ?

Sans surprise, Pogacar a remporté pour la 5e fois de rang le classement général, devant Remco Evenepoel (2e à 6'26) et son coéquipier chez UAE Isaac Del Toro (3e à 9'42), qui s'adjuge également le maillot blanc de meilleur jeune. Richard Carapaz (meilleur grimpeur) et Mads Pedersen (points) se sont imposés dans les autres classements annexes individuels, tandis que la formation Lidl-Trek a remporté le classement par équipes.

«Je n'ai pas les mots», a déclaré le double champion du monde en titre à propos de cette 5e victoire finale, qui lui permet d'égaler les légendes Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. «J'aime ce que je fais, et je suis bien entouré», a ajouté celui qui a remporté cinq étapes sur ce Tour pour expliquer son succès.

«Pogi» a laissé ouvert une éventuelle participation au Tour d'Espagne (22 août au 13 septembre), seul grand Tour qui manque encore à son palmarès. En cas de victoire sur la Vuelta, il deviendrait le premier cycliste à tous les remporter lors de la même année calendaire.

Une édition qui a souri aux Suisses

Meilleur Suisse, le Jurassien Yannis Voisard a conclu son premier Tour de France au 11e rang final (à 38'02 de Pogacar) le jour de ses 28 ans. Le leader de la formation Tudor était encore dans le top 10 jeudi à la faveur des abandons de Jonas Vingegaard et de Florian Lipowitz, mais en a été chassé par Carapaz, vainqueur de l'étape-reine samedi et désigné coureur le plus combatif de cette édition.

L'autre Helvète en forme durant ce mois de juillet fut Mauro Schmid. Le Zurichois a remporté sa première étape sur le TdF le 17 juillet à Belfort, succédant à Marc Hirschi (en 2020) au palmarès des Suisses ayant levé les bras sur le Tour. Il a également terminé à deux reprises sur la deuxième marche du podium, battu par Philipsen à Voiron le 22 juillet, puis par Carapaz à Orcières Merlette le lendemain.

Archive sur le sujet