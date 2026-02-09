Les athlètes suisses Jason Joseph (110 m haies) et Mujinga Kambundji (200 m) font leur entrée mercredi sur le tartan des Championnats d'Europe de Birmingham. Tous deux vont devoir s'employer pour atteindre la finale.

Européens d’athlétisme La finale en ligne de mire pour Jason Joseph et Mujinga Kambundji

Jason Joseph, qui avait cueilli le bronze lors des Européens 2024, fait toujours partie des candidats au podium. Le Bâlois devra déjà passer l'écueil des demi-finales (20h55) pour espérer frapper un grand coup en finale sur le coup de 22h30.

Tenante du titre, Mujinga Kambundji était qualifiée d'office pour ces Européens, et aussi pour les demi-finales prévues dès 21h20. La jeune maman n'a pas encore retrouvé sa meilleure forme, et une qualification pour la finale (jeudi 13 à 22h50) constituerait déjà une belle performance.

Dans les autres disciplines, les décathloniens débutent leur concours dès 11h30, avec notamment trois Helvètes au départ (Andrin Huber, Leon Krummenacher et Nino Portmann). Seul Huber a déjà franchi la barre des 8000 points, et un top 10 européen serait déjà un beau résultat.

Peu avant midi, Lena Wernil dispute les demies du 400 m haies et tentera d'accrocher une place en finale (22h20), tandis que Mélanie Roland entre en lice avec les séries du 400 m dès 12h05.